Ramazan'da uyku düzenine dikkat

Haber Merkezi

Ramazan’da uyku düzenini korumak zor olabiliyor çünkü sahur ve iftar saatleri günlük rutini değiştiriyor.

Ama enerji seviyeni yüksek tutmak ve gün içinde verimli olmak için uyku düzenine dikkat etmek çok önemli.

İşte bazı öneriler:

1. Kesintisiz Uyku Almaya Çalış

Gece toplamda en az 4-5 saat kesintisiz uyku almayı hedefle.

Eğer gece uykusu kısa oluyorsa, gündüz 30-45 dakikalık bir şekerleme yapabilirsin.

2. Sahurdan Sonra Hemen Uyumak

Sahurdan sonra hemen uyuyarak fazladan 1-2 saat uyku almak gün içinde daha dinç olmana yardımcı olabilir.

Uyumadan önce ağır yemeklerden kaçınırsan mide rahatsızlıkları yaşamazsın.

3. Uyku Kalitesini Artır

Oda sıcaklığını ayarla (çok sıcak veya çok soğuk olmasın).

Telefon, tablet gibi mavi ışık yayan cihazları yatmadan en az 30 dakika önce bırak.

Derin uykuya geçişi kolaylaştırmak için hafif bir meditasyon veya dua edebilirsin.

4. Kafein ve Şeker Tüketimine Dikkat Et

İftardan sonra çok fazla çay, kahve veya tatlı tüketmek uykusuzluğa neden olabilir.

Bitki çayları (papatya, melisa gibi) uyumayı kolaylaştırabilir.

5. Sabah Dinç Kalkmak İçin Küçük Adımlar

Uyanır uyanmaz perdeyi açıp gün ışığı almak biyolojik saatini dengeler.

Hafif bir esneme veya kısa bir yürüyüş, uykunun ağırlığını atmana yardımcı olur.