Retinol meyve suyu: 1 bardak için, gençleşin...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Retinol, son dönemlerin güzellik rutinlerinde popüler bir hale geldi.

A vitamininin en güçlü türevlerinden biri olan retinol, cilt hücrelerinin yenilenmesini hızlandıran önemli bir bileşendir.

Dermatologlar tarafından kırışıklık, leke görünümü, elastikiyet kaybı ve matlık gibi birçok cilt problemine karşı etkili bir destek olarak önerilir.

Retinolün düzenli kullanımı, cildin kolajen üretimini artırarak yaşlanma belirtilerini gözle görülür şekilde azaltır.

Son yıllarda, retinolün yalnızca kozmetik ürünlerde değil, doğal gıdalar yoluyla da alınabildiği fark edildi. Bu doğrultuda retinol açısından zengin meyve ve sebzelerle hazırlanan "retinol meyve suyu", doğal bir cilt destek içeceği olarak görülüyor.

DOĞAL RETİNOL SUYU

2 adet orta boy havuç

1 adet tatlı patates

1 adet olgun mango

1 adet portakal

1 çay kaşığı zencefil

1 su bardağı soğuk su

1 çay kaşığı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

Havuç ve tatlı patatesi güzelce yıkayıp küçük parçalara ayırın.

Mangonun kabuğunu soyup iç kısmını alın.

Portakalın suyunu sıkın.

Tüm malzemeleri blender'a ekleyin. Üzerine 1 bardak su veya hindistan cevizi suyu ekleyin.

İsteğe bağlı olarak zencefil ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Son olarak 1 çay kaşığı zeytinyağı ekleyip karıştırın ve günde 1 kez tüketin.