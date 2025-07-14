Sabah 1 akşam 1 için, idrar yollarını temizleyin...

İdrar yolu enfeksiyonları, özellikle kadınların yaz aylarında sıkça başına bela olan bir durum. Sürekli tuvalete gitme isteği, yanma hissi, karın altı bölgede rahatsızlık...

Can sıkıcı olduğu kadar da günlük hayatı zorlaştırıyor.

Ciddi durumlarda doktora gidip antibiyotik kullanmak şart ama bazen vücudu desteklemek için doğal yöntemler de işe yarayabiliyor.

Yazın sıcağı, yeterince su içmemek, havuz-deniz sonrası ıslak mayo ile oturmak gibi şeyler bu tarz enfeksiyonlara zemin hazırlıyor.

Özellikle vücudu temizleyen ve idrar yollarını rahatlatan bazı bitki çayları, özellikle bu dönemlerde çok işe yarıyor.

DOĞAL İDRAR YOLU TEMİZLEYİCİ

En basit ve etkili olanlardan biri ise mısır püskülü çayı...

Mısır püskülü, doğanın sunduğu en etkili idrar söktürücü ve arındırıcı bitkilerden biridir. Üstelik hazırlaması da son derece kolay

1 yemek kaşığı kurutulmuş mısır püskülünü kaynamış suya atın.

Ocağın altını kapatın ve 10 dakika demlemeye bırakın.

Süzerek ılık bir şekilde için.