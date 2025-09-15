Saç diplerine kahve sürmek meğer mucizeymiş! İşte sebebi

Son dönemde doğal bakım yöntemlerine ilgi giderek artıyor.

Kimyasal içerikli ürünler yerine bitkisel çözümleri tercih eden birçok kişi, saç sağlığı için kahvenin gücünden yararlanıyor.

Özellikle saç diplerine kahve sürmenin faydaları sosyal medyada gündem olurken, bu yöntem hem saç dökülmesini azaltması hem de saçların daha parlak ve gür görünmesine katkı sağlamasıyla dikkat çekiyor.

Peki, saç diplerine kahve sürmek gerçekten ne işe yarıyor? İşte faydası...

Kahve, içerdiği kafein ve antioksidanlar sayesinde saç köklerini uyararak daha hızlı uzamasına yardımcı olur.

Saç derisindeki kan dolaşımını artırdığı için köklerin daha güçlü beslenmesini sağlar. Düzenli uygulandığında saç dökülmesini azaltabilir, cansız ve mat saçların daha dolgun ve parlak görünmesine katkı sunar.

Ayrıca kahvenin doğal pigmentleri, özellikle koyu renk saçlarda daha yoğun ve canlı bir ton oluşmasına yardımcı olabilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ

Demlenmiş kahve saç diplerine masaj yaparak sürülür.

20-30 dakika saçta bekletildikten sonra bol suyla durulanır. Haftada 1-2 kez uygulanması önerilir.

Kahve telvesi de doğal bir peeling etkisi yaratarak saç derisindeki ölü derilerin temizlenmesine yardımcı olur.