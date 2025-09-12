Saç ekimine yeni kurallar getirildi

Saç Ekimi Birimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

6/5/2023 tarihli ve 32182 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Saç Ekimi Birimleri Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin beşinci fıkrasının (e) bendine aşağıdaki cümle eklendi.

“Sağlık kuruluşunun hasta bekleme alanı ortak kullanılabilir.”

Aynı Yönetmeliğin 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “saç foliküllerinin toplanması ve” ibaresi yürürlükten kaldırıldı ve “Saç foliküllerinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “toplanması ve” ibaresi eklendi.

DENETİM

Aynı Yönetmeliğin 11'inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları şöyle değiştirildi:

Saç ekim birimleri; 17/11/2023 tarihli ve 32372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Sağlık Tesislerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik kapsamında belirlenen usul ve esaslara uygun olarak Ek-3’te yer alan Saç Ekimi Birimi Denetim Sorgu ve İdari Yaptırım Formunda belirtilen kriterlere göre denetlenir.

UYARI, SORUŞTURMA VE CEZA

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından açılan saç ekim birimlerinde bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespiti halinde; birinci ve ikinci tespitlerde eksikliğin giderilmesi için otuz gün süre verilerek yazılı olarak uyarılır; üçüncü tespitte kasıt, ihmal veya kusur şüphesi bulunan ilgililer hakkında kendi mevzuatına göre soruşturma yapılır ve disiplin hükümleri uygulanır.