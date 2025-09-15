Saç sağlığını tehdit eden 5 alışkanlık

Saçlarınızın dökülme sebebi bu alışkanlıklar olabilir...

Saç dökülmesi yalnızca genetik faktörlerden kaynaklanmıyor; beslenme alışkanlıkları, stres düzeyi, saç bakım rutini ve çevresel etkenler de önemli rol oynuyor.

Günlük yaşamda fark edilmeyen davranışlar, saçın doğal döngüsünü etkileyerek kırılma ve kopma riskini artırıyor.

Beslenme, uyku düzeni, stres yönetimi ve doğru bakım teknikleriyle bu riskler azaltılabiliyor.

İşte saç sağlığını tehdit eden en önemli beş alışkanlık:

1. AŞIRI ISIYA MARUZ BIRAKMAK

Saç kurutma makineleri, düzleştiriciler ve maşa gibi ısıya dayalı araçların sık kullanımı saç telini zayıflatıyor.

Yüksek sıcaklık, saçın doğal nem dengesini bozuyor ve kırılmalara yol açıyor.

Özellikle ince telli saçlarda, aşırı ısı saç dökülmesini hızlandırıyor.

Uzmanlar, ısı kullanımı sırasında düşük ve orta sıcaklık tercih edilmesini, ısıya maruz kalma süresinin sınırlanmasını öneriyor.

2. YANLIŞ VEYA YETERSİZ BESLENME

Protein, vitamin ve mineral eksiklikleri saç dökülmesini tetikliyor.

Düzenli ve dengeli beslenmeyen kişilerde saç telleri inceliyor, yeni saç üretimi yavaşlıyor ve mevcut saçlar daha kolay dökülüyor.

Sağlıklı saçlar için sebze, meyve, tam tahıllar ve yeterli protein tüketimi önemli bir önlem sağlıyor.

3. AŞIRI STRES VE YORGUNLUK

Uzun süreli stres, vücuttaki hormon dengesini bozuyor ve saç köklerinin beslenmesini olumsuz etkiliyor.

Kortizol seviyesindeki artış, saç döngüsünü kısaltıyor ve saçların erken dökülmesine yol açıyor.

Uyku düzensizliği ve kronik yorgunluk da saç sağlığını doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Stres yönetimi, düzenli uyku ve meditasyon gibi yöntemler saç dökülmesini azaltmada etkili bulunuyor.

4. SAÇ DERİSİNE SERT DAVRANMAK

Sıkı at kuyruğu, örgü, toka ve saç lastiklerinin aşırı kullanımı saç köklerini zorluyor.

Saç tararken veya yıkarken sert hareket etmek, köklerde hasar ve kopmalara yol açıyor.

Saçları doğal şekilde kurumaya bırakmak ve tarama sırasında geniş dişli tarak kullanmak da önerilen önlemler arasında yer alıyor.

5. YANLIŞ BAKIM ÜRÜNLERİ VE KİMYASAL İŞLEMLER

Sık sık boya, perma, açıcı ve sert kimyasal içeren şampuanların kullanımı saç yapısını bozuyor.

Kimyasal maddeler, saç telini kırılgan hale getiriyor ve saç köklerinin beslenmesini engelliyor.

Uzmanlar, doğal içerikli bakım ürünlerinin tercih edilmesini, kimyasal işlemlerin sıklığının azaltılmasını ve saç bakımında nemlendirici maskelerin düzenli kullanılmasını öneriyor.