Sağ diziniz ağrıyorsa, hemen durun! Sebebi bu olabilir...

Diz ağrısı, günümüzün kronik sorunu...

Çeşitli sebepleri olmakla birlikte bazen bir diz, bazen ikisi birden ağrıyabiliyor.

Gün boyu fark etmeden yaptığımız bazı hareketler, oturuş biçimimiz ya da gündelik rutinimiz, zamanla eklemlerimizde istenmeyen baskılara yol açabiliyor.

Özellikle modern şehir hayatında sıkça karşılaşılan bazı durumlar, sağ dizinize fark etmeden yük bindiriyor.

Hatta çoğu zaman bu durumun sebebini başka şeylerde ararken, asıl etkenin günlük olarak tekrar eden küçük bir alışkanlık olabileceğini gözden kaçırıyoruz.

EĞER SAĞ DİZİNİZ AĞRIYORSA;

Otomatik vites, ağrılarınız sebebi olabilir çünkü araç kullanan sürücülerde bu şikâyet oldukça yaygın.

Özellikle de trafikte uzun saatler geçirmek zorunda kalanların, bu ağrıyı yaşaması hiç de şaşırtıcı değildir.

Çünkü farkında olmadan hep aynı noktaya yük biner, aynı kaslar gerilir ve diz eklemi sürekli aynı açıyla sabitlenir.

İşte bu küçük gibi görünen detay, zamanla sağ dizde kronikleşen ağrıya dönüşebilir.