Sağlığa binbir faydaları var: Kasım ayı bitmeden bu balıkları tüketin

Soğuk havalara çok yakışan en güzel lezzetler...

Kasımda deniz suyu sıcaklığı düşmeye başlıyor ve birçok balık türü lezzet açısından en ideal formuna ulaşıyor.

Uzmanlar, mevsiminde tüketilen balığın hem tazeliğini koruduğunu hem de yüksek besin değerine sahip olduğunu vurguluyor.

Omega-3 yağ asitleri, protein, D vitamini ve mineraller bakımından zengin olan kasım balıkları, düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini destekliyor, enerji seviyesini dengeliyor ve soğuk havalara karşı vücudu korumaya yardımcı oluyor.

KASIM AYINDA TÜKETİLMESİ ÖNERİLEN BALIKLAR

1. HAMSİ

Karadeniz’in simgesi olan hamsi, kasım ayında en lezzetli dönemine ulaşıyor.

İçerdiği omega-3 ve yüksek protein, kalp sağlığını destekliyor, zihinsel fonksiyonları güçlendiriyor.

2. PALAMUT

Sonbahardan kışa geçişte sofraların vazgeçilmezlerinden biri olan palamut, etli yapısıyla uzun süre tokluk sağlıyor.

Yağ oranı yüksek olduğu için özellikle soğuk aylarda enerji veriyor. Omega-3 içeriğiyle kalp dostu bir seçenek olarak biliniyor.

3. LÜFER VE ÇİNEKOP

Kasım ayında Marmara ve Karadeniz’de bolca bulunan lüfer, lezzetiyle öne çıkan yağlı bir balık.

Omega-3 açısından zengin olması nedeniyle beyin fonksiyonlarını ve genel vücut direncini destekliyor.

4. USKUMRU

Kasım ayı, uskumrunun da en taze ve besleyici dönemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Uskumru, D vitamini ve omega-3 açısından zengin yapısıyla bağışıklık sistemini güçlendiriyor, soğuk algınlığına karşı koruma sağlıyor.

5. MEZGİT VE KALKAN

Kış aylarının yaklaşmasıyla beyaz etli balıklara yönelim artıyor.

Mezgit, düşük yağ oranı sayesinde hafif beslenmek isteyenler için ideal bir seçenek.

Kalkan ise kasım sonu itibarıyla lezzetini artırmaya başlıyor ve sofralarda yer alıyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tazelik kontrolü: Balığın gözleri parlak, eti sıkı ve kokusu doğal olmalı. Soluk renkli veya yumuşamış balıklar alınmamalı.

Porsiyon ve çeşit: Uzmanlar, haftada en az iki kez balık tüketiminin faydalı olduğunu belirtiyor. Farklı türlerin tercih edilmesi, olası zararlı maddelere maruz kalma riskini azaltıyor.

Pişirme yöntemi: Kızartma yerine ızgara, buğulama veya fırın yöntemleri tercih edilirse besin değeri korunuyor.