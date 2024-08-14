Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması Afrika hızla yayılan maymun çiçeği virüsüne ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu "Şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle kıta genelinde "halk sağlığı acil durumu" ilan etti..

Virüsle ilgili Türkiye'de de bir tehdit olup olmadığı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na soruldu..

MAYMUN ÇİÇEĞİ SORULDU

Gazetecilerle bir araya gelen Bakan Memişoğlu, maymun çiçeği ve Kovid-19 ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"HERHANGİ BİR ALARM DURUMUMUZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Sağlık Bakanı şunları söyledi:

Ancak şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)