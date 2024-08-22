Sağlık Bakanlığı'ndan Batı Nil Virüsü açıklaması: 6 kişide tespit edildi Sağlık Bakanlığı, sivrisineklerden bulaşan Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu ile açıklama yaptı. Hastalığın sivrisineklerin sokmasıyla bulaştığı belirtilen açıklamada, "Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen virüs, 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir" denildi.

Haber Merkezi

Dünyada her yıl milyonlarca insan, sivrisineklerin taşıdığı hastalıklara bağlı olarak hayatını kaybediyor.

Sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan bir tür viral enfeksiyon olan Batı Nil Virüsü hastalığı da günden güne yaygınlaşıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın X hesabından yapılan paylaşımda sivrisinek ısırıkları sonucu bulaşan Batı Nil virüsü enfeksiyonuna ilişkin bilgi verildi.

"2024 YILINDA 6 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ"

Paylaşımda Türkiye’de 2024’te 6 kişide Batı Nil virüsü enfeksiyonunun tespit edildiği söylendi.

Açıklamada hastaların takip edildiği ve tedavilerinin sürdüğü de belirtildi.

"SÜREÇ HASSASİYETLE TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kaydedildi:

Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır. Hastalık genelde mevsimsel olup yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülmektedir. Hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmamaktadır.



Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir.



Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte ve süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Güncel gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır

"VİRÜS YAYILMAYA BAŞLADI"

Hastalığa ilişkin bilgi veren Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, sivrisineklerden bulaşan ve Batı Nil ateşine yol açan salgının, Türkiye’de yayılmaya başladığını söyledi.

Vakaların Marmara Bölgesi’nde yoğunlaştığını anlatan Prof. Dr. Şimşek, virüsün beyne yerleşme riski nedeniyle yaşlılarda ölümcül olabildiğine işaret etti.

"MAYMUN ÇİÇEĞİNDEN DAHA ÖNEMLİ"

Şu anda maymun çiçeği (mpox) değil bu enfeksiyonun toplum açısından daha önemli olduğunu da kaydeden Prof. Dr. Yavuz, ilgili bakanlıklar ve yerel yönetimlerin işbirliği ile sivrisinekle mücadeleye ağırlık verileceğini de vurguladı.

Prof. Dr. Yavuz, Bursa ve İstanbul gibi illerden vakaların bildirildiğine işaret ederek hastalığın virüsü taşıyan kuşlarla temas eden Culex türü sivrisineklere, onlardan da insanlara bulaştığını belirtti.

YAŞLILARDA BEYNE YERLEŞİYOR

Virüsün, özellikle yaşlı nüfusta, merkezi sinir sistemini tutarak menenjite yol açabildiğini kaydeden Prof. Dr. Yavuz, bildirilen vakaların da hastaneye yatış gerektiren ağır olgular olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Yavuz, şöyle devam etti:

Yüzde 80, hastalığı hafif geçiriyor. Ancak yaşlılar ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde ağır ve ölümcül olabiliyor. Yerel yönetimler ve ilgili bakanlıkların işbirliğiyle Afrika’dan gelen kuşların göç yolları üzerindeki il ve ilçelerimiz başta olmak üzere, sivrisinekle mücadelede daha aktif önlemler almalıyız. Özellikle durgun sularda hızla üreyebilen bu virüs, Culex türü sivrisineklerin de hızla çoğalabildiği alanlar. Bu nedenle kapalı çiftlikler ve yazlıklar da dahil, havuzlar, bidonlar, lastik içleri gibi su birikintisi yaratacak her türlü kaynağın ilaçlanması veya kurutulması gerekli. Kişisel olarak da sinek kovucular veya cibinlik, sineklik gibi önlemler alınabilir.

BATI NİL VİRÜSÜ VE SEMPTOMLARI

Batı Nil Virüsü tropik ve ılıman iklimlerde bulunan bir virüstür. İlk olarak 1937 yılında Uganda'nın Batı Nil Bölgesinde görülmüştür.

Sivrisinekler aracılığı ile tüm memeli hayvanlara ve insanlara bulaşabilir.

Hastalık, 2-8 gün süren bir yumurtlama periyodunun ardından kendini yüksek ateş, bulantı, ağrı olarak hissettirir.

Bazı ağır vakalarda ise hasta yarı-koma durumuna bile girebilir.