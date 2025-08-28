Sağlık Bakanlığı'ndan 'Randevu Çetesi' iddialarına yanıt geldi

Sağlık Bakanlığı'nın NSosyal hesabından bazı basın organları ve sosyal medyada 'Randevu Çetesi' başlığıyla yer alan Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden usulsüz randevu alındığı iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

"SİSTEMSEL ZAFİYET BULUNMAMAKTADIR"

"MHRS uygulamasında herhangi bir sistemsel zafiyet bulunmamaktadır. MHRS'de bot yazılımlar ve olağan dışı erişim denemelerine karşı gerekli tüm teknik ve güvenlik tedbirleri sürekli olarak alınmakta ve güncellenmektedir" ifadesi kullanılan açıklamada şunlar kaydedildi: