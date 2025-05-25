Sağlık Bakanlığı’ndan yerli aşı hamlesi: 13 aşı üretilecek

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı, ulusal aşı takviminde yer alan 13 aşının tamamının Türkiye’de üretilebilmesi için gerekli tüm altyapıyı hazırladı.

Amaç yalnızca ülkenin aşı ihtiyacını karşılamak değil; aynı zamanda küresel piyasalara da güçlü bir alternatif sunmak olacak.

YERLİ TESİSLERDE ÜRETİM

Aşılar, Hıfzıssıhha Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Üretim Merkezi başta olmak üzere yerli tesislerde üretilecek.

Bazı aşıların üretim süreçlerinin özel sektör iş birliğiyle yürütülmesi planlanıyor.

ARAŞTIRMALAR TAMAMLANDI

Merkezde inaktif ve mRNA aşıları gibi farklı türdeki aşıların araştırma süreçleri tamamlandı.

Aşıların Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Avrupa Birliği sertifikasyon süreçlerinden geçmesi için çalışmalar devam ediyor.

TÜRKİYE, REKABETÇİ KONUMA YÜKSELECEK

Sertifikasyon süreçleri tamamlandığında, aşılar sadece Türkiye’de değil küresel ölçekte de kullanılabilecek.

Böylece Türkiye, aşı ihracatında rekabetçi bir ülke haline gelecek ve üretim kapasitesi küresel seviyeye çıkacak.

YÜKSEK MALİYETLİ İLAÇLAR İÇİN STRATEJİK PLANLAMA

Bakanlık, Türkiye’de yüksek maliyetle temin edilen ilaç gruplarını tespit etti.

Stratejik ürünlerin üretileceği tesisler ve sektörle yapılacak iş birliği alanları belirlendi.

Mevcut altyapıya sahip yerli tesisler katma değerli hale getirilecek.

YERLİ GLİKOZ SENSÖRÜ İLE DİYABET TAKİBİNDE TEKNOLOJİK İLERLEME

Yüksek teknoloji gerektiren tıbbi cihazlarda da önemli gelişmeler yaşanıyor.

Diyabet takibinde kullanılacak yerli ve erişilebilir glikoz sensörü, laboratuvar testlerinden başarıyla geçti.

Tüm aşamalarının Haziran ayında tamamlanması planlanıyor.

Cihaz, tüm yaş gruplarında kan şekeri ölçümünü kolaylaştıracak ve insülin dozunu uygun şekilde ayarlamaya olanak tanıyacak.