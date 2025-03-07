Sağlıklı oruç için yapılması gerekenler

Oruçluyken hem fiziksel hem de ruhsal olarak daha iyi hissetmek için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var.
İşte oruç sırasında yapılması ve yapılmaması gerekenler:
ORUÇLUYKEN YAPILMASI GEREKENLER
Bol Su Tüketmek (Sahur ve iftarda)
– Gün içinde susuz kalacağın için sahurda ve iftardan sonra bol su içmek önemli.
Vücudu susuz bırakmamak için iftar ile sahur arasında en az 1,5-2 litre su içmeye çalış.
Dengeli ve Hafif Beslenmek
– Ağır ve yağlı yiyecekler mideyi yorabilir. Sahurda protein, lif ve sağlıklı yağ içeren besinler (yumurta, peynir, yoğurt, ceviz, badem, tam tahıllı ekmek) tercih edilmeli.
Uyku Düzenine Dikkat Etmek
– Oruçluyken halsiz ve yorgun hissetmemek için düzenli uyumak önemli.
Sahur için kalkınca uykunu tamamlayacak şekilde bir program oluşturabilirsin.
Hafif Egzersiz Yapmak
– Aşırı yorucu aktivitelerden kaçınılmalı ama hafif yürüyüşler veya esneme hareketleri yapılabilir.
Ruhsal ve Manevi Huzura Odaklanmak
– Oruç sadece aç kalmak değil, aynı zamanda manevi bir arınma sürecidir.
Bu yüzden sabırlı olmak, sakin kalmak ve kötü duygulardan uzak durmak önemli.
ORUÇLUYKEN YAPILMAMASI GEREKENLER
Aşırı Yemek Yemek
– İftarda birden fazla yemek mideye fazla yük bindirir ve rahatsız edebilir.
Kontrollü ve yavaş yemek yemeye özen gösterilmeli.
Çok Tuzlu veya Şekerli Yiyecekler Tüketmek
– Tuzlu gıdalar gün içinde daha fazla susamaya neden olabilir, aşırı şekerli yiyecekler ise kan şekerini hızla yükseltip düşürebilir.
Ağır Egzersiz Yapmak
– Yorucu sporlar oruçluyken vücudu fazlasıyla yorar ve susuzluğa neden olur.
Gerginlik ve Öfkeye Kapılmak
– Sinirlenmek, tartışmak veya kavga etmek hem ruhen hem de bedenen orucu zorlaştırır.
Uzun Süre Güneşte Kalmak
– Aşırı sıcak ve güneş altında kalmak vücudun su kaybını artırır, bu yüzden gölgeli yerlerde bulunmak daha iyi olabilir.
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