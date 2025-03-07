Sağlıklı oruç için yapılması gerekenler
Haber Merkezi

Oruçluyken hem fiziksel hem de ruhsal olarak daha iyi hissetmek için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var.

İşte oruç sırasında yapılması ve yapılmaması gerekenler:

ORUÇLUYKEN YAPILMASI GEREKENLER

Bol Su Tüketmek (Sahur ve iftarda)

– Gün içinde susuz kalacağın için sahurda ve iftardan sonra bol su içmek önemli.

Vücudu susuz bırakmamak için iftar ile sahur arasında en az 1,5-2 litre su içmeye çalış.

Dengeli ve Hafif Beslenmek

– Ağır ve yağlı yiyecekler mideyi yorabilir. Sahurda protein, lif ve sağlıklı yağ içeren besinler (yumurta, peynir, yoğurt, ceviz, badem, tam tahıllı ekmek) tercih edilmeli.

Uyku Düzenine Dikkat Etmek

– Oruçluyken halsiz ve yorgun hissetmemek için düzenli uyumak önemli.

Sahur için kalkınca uykunu tamamlayacak şekilde bir program oluşturabilirsin.

Hafif Egzersiz Yapmak

– Aşırı yorucu aktivitelerden kaçınılmalı ama hafif yürüyüşler veya esneme hareketleri yapılabilir.

Ruhsal ve Manevi Huzura Odaklanmak

– Oruç sadece aç kalmak değil, aynı zamanda manevi bir arınma sürecidir.

Bu yüzden sabırlı olmak, sakin kalmak ve kötü duygulardan uzak durmak önemli.

ORUÇLUYKEN YAPILMAMASI GEREKENLER

Aşırı Yemek Yemek

– İftarda birden fazla yemek mideye fazla yük bindirir ve rahatsız edebilir.

Kontrollü ve yavaş yemek yemeye özen gösterilmeli.

Çok Tuzlu veya Şekerli Yiyecekler Tüketmek

– Tuzlu gıdalar gün içinde daha fazla susamaya neden olabilir, aşırı şekerli yiyecekler ise kan şekerini hızla yükseltip düşürebilir.

Ağır Egzersiz Yapmak

– Yorucu sporlar oruçluyken vücudu fazlasıyla yorar ve susuzluğa neden olur.

Gerginlik ve Öfkeye Kapılmak

– Sinirlenmek, tartışmak veya kavga etmek hem ruhen hem de bedenen orucu zorlaştırır.

Uzun Süre Güneşte Kalmak

– Aşırı sıcak ve güneş altında kalmak vücudun su kaybını artırır, bu yüzden gölgeli yerlerde bulunmak daha iyi olabilir.

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Adile Topçu
Editor