Sağlıklı oruç için yapılması gerekenler

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Oruçluyken hem fiziksel hem de ruhsal olarak daha iyi hissetmek için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var.

İşte oruç sırasında yapılması ve yapılmaması gerekenler:

ORUÇLUYKEN YAPILMASI GEREKENLER

Bol Su Tüketmek (Sahur ve iftarda)

– Gün içinde susuz kalacağın için sahurda ve iftardan sonra bol su içmek önemli.

Vücudu susuz bırakmamak için iftar ile sahur arasında en az 1,5-2 litre su içmeye çalış.

Dengeli ve Hafif Beslenmek

– Ağır ve yağlı yiyecekler mideyi yorabilir. Sahurda protein, lif ve sağlıklı yağ içeren besinler (yumurta, peynir, yoğurt, ceviz, badem, tam tahıllı ekmek) tercih edilmeli.

Uyku Düzenine Dikkat Etmek

– Oruçluyken halsiz ve yorgun hissetmemek için düzenli uyumak önemli.

Sahur için kalkınca uykunu tamamlayacak şekilde bir program oluşturabilirsin.

Hafif Egzersiz Yapmak

– Aşırı yorucu aktivitelerden kaçınılmalı ama hafif yürüyüşler veya esneme hareketleri yapılabilir.

Ruhsal ve Manevi Huzura Odaklanmak

– Oruç sadece aç kalmak değil, aynı zamanda manevi bir arınma sürecidir.

Bu yüzden sabırlı olmak, sakin kalmak ve kötü duygulardan uzak durmak önemli.

ORUÇLUYKEN YAPILMAMASI GEREKENLER

Aşırı Yemek Yemek

– İftarda birden fazla yemek mideye fazla yük bindirir ve rahatsız edebilir.

Kontrollü ve yavaş yemek yemeye özen gösterilmeli.

Çok Tuzlu veya Şekerli Yiyecekler Tüketmek

– Tuzlu gıdalar gün içinde daha fazla susamaya neden olabilir, aşırı şekerli yiyecekler ise kan şekerini hızla yükseltip düşürebilir.

Ağır Egzersiz Yapmak

– Yorucu sporlar oruçluyken vücudu fazlasıyla yorar ve susuzluğa neden olur.

Gerginlik ve Öfkeye Kapılmak

– Sinirlenmek, tartışmak veya kavga etmek hem ruhen hem de bedenen orucu zorlaştırır.

Uzun Süre Güneşte Kalmak

– Aşırı sıcak ve güneş altında kalmak vücudun su kaybını artırır, bu yüzden gölgeli yerlerde bulunmak daha iyi olabilir.