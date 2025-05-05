Sağlıklı yaşam kalbi korumaya yardımcı oluyor

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Sağlıklı yaşam tarzı, kalp sağlığını önemli ölçüde korur.

Bunun nedeni, kalp hastalıklarının çoğunun yaşam tarzı faktörleriyle yakından ilişkili olmasıdır.

İşte kalp sağlığını korumak için sağlıklı yaşamın bazı temel unsurları: :

DENGELİ BESLENME

Sebze, meyve, tam tahıl, sağlıklı yağlar (örneğin zeytinyağı, ceviz) ve balık tüketimi önemlidir.

Aşırı tuz, şeker ve trans yağlardan uzak durmak gerekir.

DÜZENLİ EGZERSİZ

Haftada en az 150 dakika orta düzeyde fiziksel aktivite (yürüyüş, bisiklet, yüzme) kalp kasını güçlendirir, tansiyonu ve kolesterolü dengeler.

SİGARA VE ALKOLÜ BIRAKMAK

Sigara damarları daraltır ve kalp krizine zemin hazırlar.

Aşırı alkol de kalp ritmini ve tansiyonu bozabilir.

STRES YÖNETİMİ

Sürekli stres, kan basıncını artırarak kalp üzerinde olumsuz etki yapar.

Meditasyon, nefes egzersizleri ve sosyal destek faydalıdır.

DÜZENLİ UYKU

Yetersiz ya da kalitesiz uyku kalp hastalıkları riskini artırabilir.

Kan basıncı, kolesterol ve kan şekeri seviyelerinin takip edilmesi erken önlem için önemlidir.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ

Kalp krizi belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. En yaygın belirtiler şunlardır:

1. Göğüs Ağrısı veya Rahatsızlık

- Göğüste baskı, sıkışma, dolgunluk veya ağrı hissi

- Genellikle birkaç dakika süren veya tekrar eden bir rahatsızlık

2. Kol, Sırt, Boyun, Çene veya Mideye Vuran Ağrı

- Özellikle sol kola yayılan ağrı

- Sırtta, boyunda veya çenede hissedilebilecek bir rahatsızlık

3. Nefes Darlığı

- Dinlenirken ya da hafif bir efor sırasında bile zor nefes alma

4. Soğuk Terleme

- Sebepsiz yere ani başlayan terleme

5. Mide Bulantısı veya Kusma

- Kalp krizleri bazen mide rahatsızlığı gibi de hissedilebilir

6. Baş Dönmesi veya Bayılma Hissi

- Ani baş dönmesi ya da bilinç kaybına yakın bir his