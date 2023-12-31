Sağlıkta 2023 raporu! 804 milyon muayene gerçekleştirildi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 yılındaki sağlık hizmetleri verilerini paylaştı. Bakan Koca, 2023 yılında tüm branşlarda 804 milyon 131 bin 472 muayene yapıldığını açıkladı.

DHA

Türkiye'nin sağlık sektöründeki büyük atılımları, sağlık hizmetlerine adeta sınıf atlatan şehir hastanelerinin artmasıyla devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sık sık sağlık alanında yapılan çalışmaları ve yeni getirilen uygulamaları duyuruyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 yılına ait sağlık hizmetleri verilerinin yer aldığı videoyu, 'Sağlık hizmetlerinde 2023' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

804 milyon muayene gerçekleştirildi

Buna göre, 2023 yılında 804 milyon 131 bin 472 muayene, acil servislerde 150 milyon 523 bin 406 başvuru karşılandı.

Kara ambulanslarla 6 milyon 526 bin 931, helikopter ambulanslarla 2 bin 695, uçak ambulanslarla ise 1679 hasta taşındı.

5 bin 84 organ nakli gerçekleştirildi

Ayrıca bu yıl 3 bin 399 böbrek, 1630 karaciğer, 39 kalp, 15 akciğer ve 1 ince bağırsak olmak üzere toplam 5 bin 84 organ nakli gerçekleştirildi.

2023 yılında yurdun dört bir yanında yeni hastaneler ve hastane bölümleri hizmete alındı.

Çok sayıda hastane kullanıma açıldı

2023 yılında, 30 yataklı Ağrı Taşlıçay Devlet Hastanesi, 75 yataklı Ankara Akyurt Devlet Hastanesi, 50 yataklı Antalya Kumluca Devlet Hastanesi, 10 yataklı Aydın Karacasu Entegre İlçe Hastanesi, 1.875 yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi, 50 yataklı Hatay Hassa Devlet Hastanesi, 100 yataklı Hatay Arsuz Devlet Hastanesi, 200 yataklı Hatay İskenderun Acil Durum Hastanesi, 1.180 yataklı Kocaeli Şehir Hastanesi, 300 yataklı Hatay Defne Devlet Hastanesi, 2.060 yataklı İzmir Şehir Hastanesi, 300 yataklı Mardin Devlet Hastanesi, 150 yataklı Bodrum Devlet Hastanesi, 525 yataklı Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 400 yataklı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesi, 100 yataklı İzmir Menderes Devlet Hastanesi hizmete açıldı.

Deprem bölgesi

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afet bölgesinde 138 bin 190 sağlık personeli görev yaptı.

Deprem bölgesinde 52 milyon 6 bin 40 muayene gerçekleştirildi, 51 bin 665 hasta/yaralı hava, kara ve deniz yolundan diğer illere sevk edildi ve 183 depremzede vatandaşa protez işlemi gerçekleştirildi.

"Yarından itibaren çok daha iyisini yapmaya çalışacağız"

172 depremzede vatandaşın protez işlem sürecinin ise devam ettiği belirtildi. Koca, verilere ilişkin, "Yarından itibaren çok daha fazlasını, çok daha iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

Gazzelilere yönelik sağlık hizmetleri

Sağlık Bakanlığının, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'den çıkarılan yaralılarla ilgili çalışmalarına da yer verilen videoda, Bakanlığın bölgeye 15 uçak ve 1 gemi ile tıbbi malzeme ve cihaz, 20 ambulans ve 2 UMKE aracı gönderdiği aktarıldı.

Videoda, 292 hasta ve 241 refakatçi toplam 533 Gazzelinin tedavileri için Türkiye'ye getirildiği belirtilerek, bölgeye ayrıca, tam donanımlı sahra hastanesi, jeneratörler, temel yaşam malzemeleri ve ilaç gönderildiği bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)