Salmonella nasıl anlaşılır? Eğer bu belirtiler varsa... Gıda zehirlenmesi konusunda en sık duyduğumuz terim "salmonella" oldu. Bir tür bakteri olan salmonella; süt, çiğ tavuk ve yumurta ürünlerinde görülebiliyor. Peki, salmonella nasıl anlaşılır? Salmonella dıştan görünür mü, nasıl bulaşır? İşte, bilmeniz gerekenler...

Göster Hızlı Özet Son dönemde artan gıda zehirlenmesi vakaları, salmonella bakterisini tekrar gündeme getirdi.

Salmonella; çiğ tavuk, yumurta, pastörize edilmemiş süt ve kirlenmiş sebzelerde bulunarak insanlara geçebilir ve gıda zehirlenmesi belirtilerine yol açar.

Salmonellayı anlamanın yolu, belirtiler olan ishal, karın ağrısı, ateş, bulantı ve halsizliğe dikkat etmektir. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Son günlerde artan gıda zehirlenmesi vakaları, kamuoyunda özellikle "salmonella" adıyla bilinen bakteriyi yeniden gündeme taşıdı. Pek çok kişi, yaşanan zehirlenmelerin salmonella kaynaklı olup olmadığını merak ederken, uzmanlar iki kavramın sıkça karıştırıldığına dikkat çekiyor. Gıda zehirlenmesi, farklı bakteri, parazit, virüs veya bozulmuş yiyeceklerin tüketilmesiyle oluşan geniş bir sağlık sorunu iken, salmonella, bu zehirlenmelere yol açabilen spesifik bir bakteri türü. Özellikle çiğ veya az pişmiş tavuk, yumurta ve pastörize edilmemiş süt ürünleri salmonella bulaşma riskini artırıyor. Peki; salmonella nasıl anlaşılır? Salmonella belirtileri nelerdir? Salmonella hakkında merak ettikleriniz... SALMONELLA BAKTERİSİ NEDİR Salmonella, özellikle çiğ tavuk, yumurta, kırmızı et, pastörize edilmemiş süt ve kirlenmiş sebze–meyvelerde bulunabilen bakteri türüdür. İnsana geçtiğinde “salmonelloz” adı verilen gıda zehirlenmesine yol açar. Isıyla kolayca ölür, bu yüzden iyi pişirilmiş gıdalar genelde güvenlidir. SALMONELLA NASIL BULAŞIR Salmonellayı gözle görülmez çünkü rengi yoktur, kokusu yoktur, tadı yoktur. Etin dokusunu her zaman değiştirmez. Çiğ tavuğun görünümünden anlaşılmaz Salmonella çoğu zaman bu şekilde yayılır: Çiğ tavuk kesilen tahtada salata doğramak Aynı bıçakla hem çiğ hem pişmiş yiyeceğe dokunmak Çiğ tavuk suyunun buzdolabında diğer yiyeceklerle temas etmesi SALMONELLA BELİRTİLERİ Salmonella vücuda genelde 2–72 saat içinde etki eder. En sık görülen belirtiler: 1. Şiddetli ishal Bazen kanlı olabilir. 2. Karın ağrısı ve kramp Yoğun ve ani başlayan tipiktir. 3. Ateş Genelde 38–40°C arasında olabilir. 4. Bulantı ve kusma 5. Halsizlik ve kas ağrıları 6. Dehidratasyon (su kaybı) Sürekli ishal ve kusmaya bağlı olarak ortaya çıkar. Sağlık Haberleri Denizli'de baba-kız birlikte hastalara bakıyor

