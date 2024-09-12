Samsun Şehir Hastanesi'nin tamamlanan alanları hizmete hazır Samsun'un en büyük sağlık yatırımı olan Şehir Hastanesiyle ilgili Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, "Poliklinik, servis alanı, yoğun bakım alanı gibi birçok alan hizmet vermeye hazır hale geldi" dedi.

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İHA

Türkiye sağlık alanında ilerlemeye ve güçlenmeye devam ediyor.

Özellikle Türkiye'nin birçok bölgesinde yükselen şehir hastaneleri, sağlık alanında dikkati çekiyor.

Bunlardan birisi de Samsun'da yapıldı.

Samsun Şehir Hastanesi inşaatının son durumu, hastanenin bölgeye ve şehre katacağı sağlık hizmetleri hakkında bilgi veren Sağlık İl Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras açıklamalarda bulundu.

"15 BİN HASTAYA HİZMET VERECEK"

Müdür Mustafa Uras, "Sağlık Bakanlığımızın Karadeniz bölgesindeki en büyük sağlık yatırımlarından biri olan Samsun Şehir Hastanemiz hizmete girdiğinde, sağlık hizmetinin kalitesine hem nicelik hem de nitelik bakımından büyük katkı sağlayacak, bizde sağlık çalışanları olarak artan yatak sayıları ve ameliyat odalarıyla daha fazla sayıda vatandaşımıza kaliteli sağlık hizmet sunma rahatlığına kavuşacağız

. 21 sağlık tesisine sahip ilimizde, Samsun Şehir Hastanemiz bin 500 yatağa ulaşan kapasitesiyle, tek başına, Gazi, Bafra, Vezirköprü, Çarşamba Devlet Hastanelerinin de aralarında bulunduğu 12 Devlet Hastanemizden daha büyük bir sağlık gücü haline gelecek, adeta ilimizde tek bir hastane değil, 12 yeni hastane hizmete girmiş olacak.

Günlük yaklaşık 15 bin hastaya hizmet vereceğini ön gördüğümüz Samsun Şehir Hastanemizin sağlık alanında ilimize ve bölgemize katacağı gücü, onu şehrimizin en büyük hastanesi olan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanemizle kıyaslarsak daha iyi anlayabiliriz" dedi.

SERVİS VE AMELİYATHANE SAYILARI

Müdür Uras şunları söyledi:

Eğitim Araştırma Hastanemiz ana binada hali hazırda 15 yataklı servisle hizmet verirken, Samsun Şehir Hastanemiz 36 servisle hizmet verecek. Yine şu an Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 18 ameliyathaneyle verilen cerrahi hizmetler Samsun Şehir Hastanemizde 40 ameliyathaneyle; 89 poliklinikle verilen ayaktan hasta muayene hizmeti ise 275 poliklinikle verilmeye başlanacak.



Yani Samsun Şehir Hastanemiz hizmete girdiğinde, tüm temel sağlık hizmetlerinde bölgemizin sağlıktaki en büyük gücü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanemize kıyasla yüzde 100'ün üzerinde kapasite artışıyla Samsun'a ve çevre illere hizmet verecek ve bölgemiz ve şehrimizin sağlığının geleceğini teminat altına alarak adeta Karadeniz Bölgesi'nin sağlıktaki amiral gemisi olacak.



Böylece geçtiğimiz yıllarda yaşanan ve tüm dünya sağlık sistemlerini derinden etkileyip sarsan pandemi felaketinde bile güçlü yapısıyla tüm dünyaya örnek olan sağlık sistemimiz, sağlığın yeni amiral gemileri olan şehir hastaneleriyle gelecekte de bizim en büyük güvencemiz olmaya devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)