Samsun'da 6 kez kanseri yendi, 7'ncisiyle mücadele ediyor

Kanserle mücadelesi, hayata bağlılığı ve pozitif duruşuyla çevresine örnek olan 60 yaşındaki Sema Danışmaz'ın yaşamı hastanelerde geçti.

İlk kez 16 yaşındayken lenf kanseriyle tanışan Danışmaz, daha sonra koltuk altı nüksleri, meme kanseri, tiroid kanseri ve böbrek kanserini atlatarak zorlu bir süreçten geçti.

7'NCİ KEZ KANSERE YAKALANDI

Bu hastalıklar nedeniyle sol memesi, sol böbreği, safra kesesi, tiroit hormonları ve lenf bezleri alınan Danışmaz, tüm güçlüklerine rağmen hayata tutunmayı başardı.

Mücadelesiyle çevresine ilham kaynağı olan Sema Danışmaz, şimdi de yumuşak doku kanseri (sarkom) ile mücadele ediyor.

"İLK KEMOTERAPİMİ ALDIM AMA YIKILMADIM"

Fiziksel yaşının 60 olduğunu ancak ruh yaşının hâlâ "17 buçuk" olduğunu belirten Danışmaz, hastalığa yine pozitif yaklaşımıyla karşılık verdiğini söyledi.

Kolundaki ödem ve şişliğin ardından yapılan tetkiklerde 3. evre sarkom tanısı konulduğunu belirten kadın, büyük bir ameliyat geçirdiğini ifade ederek, "32 dikişli bir ameliyat geçirdim. Hiç olumsuz bir şey hissetmedim. Bu tür rahatsızlıklarda iyi bir doktor gerekiyor. Kemoterapiye başladık, dün ilk kemoterapimi aldım ama yıkılmadım." dedi.

"HAYAT O KADAR GÜZEL Kİ SAĞLIĞINIZIN KIYMETİNİ BİLİN"

Hayata dair umut mesajları veren Danışmaz, şunları söyledi:

"Olumsuz hiçbir şey düşünmeyin. Hayat o kadar güzel ki sağlığınızın kıymetini bilin. Umudunu kaybettiğinde aç bir mezar içine gir. Her şeyde umudunuzu yitirmeyin. Kendinize ne kadar pozitif enerji yüklerseniz, her şeye o kadar pozitif bakarsınız. Harika bir ailem var. Dostlarım, arkadaşlarım, Samsun'da tanıdığım herkes bana büyük destek oldu. Paraya yatırım yapmayın, insana yatırım yapın. Hayata gülün, hayata ne kadar gülerseniz, hayat da size o kadar kahkaha atar. 7. kanser de gidecek, bu serüven burada bitecek."