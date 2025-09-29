Sarı mı, beyaz mı? Sağlıklı tereyağı rengini açıklıyoruz!

Tereyağı, mutfaklarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri.

Kahvaltı sofralarından yemeklerin üzerine eriyip akan mis kokusuna, tatlılarda bıraktığı o benzersiz aromaya kadar neredeyse her öğünde kendine yer buluyor.

Ancak market raflarında veya köy pazarlarında farklı tonlarda tereyağlarıyla karşılaşmak mümkün.

Kimi daha beyaz, kimi sarıya çalan renkte...

İşte tam da bu noktada akıllara tek bir soru geliyor: "Hangi renk tereyağı daha sağlıklıdır?"

SARI TEREYAĞI:

Sarı tereyağı, genellikle doğal ortamda otlayan ineklerin sütünden yapılır.

Otların içindeki beta-karoten (A vitamini öncülü) tereyağına altın sarısı rengini verir.

Daha doğal ve katkısız üretimden geldiği için besleyici özelliği yüksektir.

Sarı tereyağı, özellikle yaylalarda, doğal beslenen hayvanların sütünden elde edilen geleneksel tereyağında sıkça görülür.

BEYAZ TEREYAĞI:

Beyaz tereyağı, daha çok saman, silaj veya hazır yemle beslenen ineklerin sütünden yapılır. Bu yemlerde beta-karoten bulunmadığından rengi beyaza yakındır.

Enerji ve yağ asitleri açısından zengindir ama A vitamini ve antioksidan bakımından sarı tereyağı kadar güçlü değildir.

Yine de sağlıklı bir yağ kaynağıdır.

SONUÇ:

Sarı tereyağı, daha yüksek vitamin ve antioksidan içeriğiyle daha sağlıklı kabul edilir.

Beyaz tereyağı da kullanılabilir ama besin değerleri sarıya göre daha sınırlıdır.