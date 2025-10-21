Abone ol: Google News

Sarımsağın bu kısmını atmayın: Sağlığa faydaları bulunuyor

Sarımsağın kendisi kadar kabuğu da değerli kabul ediliyor. Çayda, çorbalarda veya yemek gibi çeşitli şekillerde uygun şekilde tüketilen sarımsak kabuğu vücuda destek sağlıyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 21.10.2025 17:36
Sarımsağın bu kısmını atmayın: Sağlığa faydaları bulunuyor
  • Sarımsağın kabuğu, genellikle atılsa da antioksidan özellikleri sayesinde hücre koruma ve bağışıklık desteklemeye yardımcı olur.
  • Kabuğun, yemekler ve çay gibi çeşitli şekillerde tüketimiyle sağlığa olumlu katkılar sağlanabilir.
  • Bilinçli tüketimle, iltihap azalmasından kan şekeri kontrolüne kadar birçok fayda sunar.

Kabuğunu çöpe atmayın, değerlendirin...

Sarımsak kabuğu genellikle atılıyor, oysa içinde vücuda faydalı doğal maddeler bulunuyor.

Genelde çöpe atılan bu kabuk antioksidan özelliği sayesinde hücrelerin korunmasına yardımcı oluyor, ayrıca bağışıklığı desteklemeye de katkı sağlıyor.

Kabuğu yemeklere, çaylara veya doğal karışımlara ekleyerek çeşitli şekillerde tüketmek mümkün olsa da, bilinçli bir tüketim tavsiye ediliyor.

1. ANTİOKSİDAN DESTEĞİ SAĞLAR

Sarımsak kabuğu, vücudu yoran ve hücreleri yıpratan maddelere karşı koruyucu etki sağlar.

Düzenli kullanıldığında günlük beslenmeye değerli bir katkı sağlar.

2. İLTİHAPLARA İYİ GELİR

Kabuğun içindeki bazı doğal maddeler, vücutta oluşan hafif iltihapları azaltmaya destek olur.

Bu sayede bağışıklık sistemi daha dengeli çalışabilir.

3. MİKROP VE MANTARLARA KARŞI ETKİLİ

Kabuğun çay veya kaynatma suyu, bazı zararlı mikroplara karşı koruyucu olabilir.

4. KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Sarımsak kabuğu, kan şekeri kontrolüne küçük katkılar sunabilir.

Yemeklerde dengeli beslenmeye ek olarak kullanılabilir.

5. KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Kabuğu kalp ve dolaşım sistemini destekleyici etki gösterir.

Dengeli beslenmeyle birlikte kullanıldığında, sağlığı korumaya katkı sağlar.

Sağlık Haberleri