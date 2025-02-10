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Şeker tüketmeyi bırakmak, vücudu önemli oranda yeniliyor

Şeker tüketmeyi bırakmak, vücudu önemli oranda yeniliyor Uzun bir süre şekeri kesmek genel sağlığı önemli ölçüde iyileştirebilir, enerji seviyelerini artırabilir, şişkinliği azaltabilir ve daha temiz bir cilde kavuşmanızı sağlayabilir.