Sıcaklık artışı uykuyu bozuyor

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, çevre sıcaklığındaki 10 derecelik artışın uyku kalitesini yüzde 20 oranında azalttığını belirtti.

Uyku sağlığı üzerine çalışmalar yapan Öztürk, yaz aylarında artan sıcaklıkların uyku düzenini olumsuz etkilediğini vurguladı. İklim değişikliğine bağlı aşırı sıcakların insan sağlığı üzerindeki etkilerinin giderek arttığını ifade eden Öztürk, bu durumun hem fiziksel hem psikolojik sorunlara yol açtığını söyledi.

GECE SICAKLIKLARI UYKU KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Mevsim normallerinin üzerindeki gece sıcaklıklarının, bireylerde sık uyanma, aşırı terleme ve kalitesiz uykuya neden olduğunu belirten Öztürk, dünya genelinde yapılan araştırmaların bu durumu doğruladığını dile getirdi:

Amerika’da yapılan bir çalışmada, ortam sıcaklığındaki 8 derecelik artışın uyku kalitesi skorunu 10 puan düşürdüğü tespit edildi. Çin’de 200 bin kişi üzerinde, 2 yıl boyunca yapılan araştırmada ise 23 milyon geceye ait veriler incelendi. Sonuç olarak, çevresel sıcaklıktaki 10 derecelik artışın uyku kalitesini yüzde 20 oranında bozduğu ortaya kondu.

KALİTELİ UYKU SÜRESİ KISALIYOR

Prof. Dr. Öztürk, sıcaklık artışının yalnızca uykuya dalmayı zorlaştırmakla kalmadığını, kaliteli uyku süresini de kısalttığını ifade etti:

Sağlıklı uyku için vücut ısımızın, uyku öncesinde 37,2 dereceden 36,4 dereceye düşmesi gerekir. Dış ortam sıcaklığı yüksek olduğunda bu düşüş gerçekleşmez ve uykuya dalmak zorlaşır. Ayrıca sıcaklık, terleme yoluyla rahatsızlık yaratır ve bu da uyumayı güçleştirir.

BİYOLOJİK RİTMİ DE BOZUYOR

Öztürk, yüksek sıcaklığın biyolojik ritmi olumsuz etkilediğini, kaygı ve huzursuzluk hissi yaratarak uyku döngüsünü bozduğunu belirtti: