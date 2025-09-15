Sinsi ilerliyor, kör ediyor: Glokom

Erken teşhisi hayat kurtarıyor...

Göz tansiyonu, gözün içinde sürekli üretilen sıvının üretimi ile dışarıya atılması arasındaki dengenin bozulmasıyla gelişiyor.

Bu denge bozulduğunda göz içi basıncı yükseliyor ve görme sinirine baskı yaparak hasara yol açıyor.

GÖZ MUAYENESİ AKSATILMAMALI

Zamanla sinirde geri dönüşü olmayan kayıplar oluşuyor ve bu durum görme alanını daraltıyor.

Hastalık çoğu zaman belirti vermeden ilerlediği için erken teşhis hayati önem taşıyor.

Uzmanlar, düzenli göz muayenelerinin aksatılmaması gerektiğini vurguluyor.

GÖZ TANSİYONU BELİRTİLERİ

Göz tansiyonu, farklı türlerde görülebiliyor.

Belirtiler, türüne ve hastalığın ilerleme hızına göre değişiyor. Erken dönemde genellikle sessiz ilerlerken, ileri evrede fark edilir hale geliyor:

Görme alanında daralma: Çevresel görme kaybı ortaya çıkıyor, hasta genellikle merkezi görmeyi koruyor.

Görme bulanıklığı: Özellikle ışığa bakıldığında netlik azalıyor, bazı ışık kaynaklarının etrafında haleler görülebiliyor.

Işık hassasiyeti: Parlak ışıklarda rahatsızlık hissi ve renkli halkalar görülebiliyor.

Göz ağrısı ve kızarıklık: Açı kapanması tipinde şiddetli ağrı ve gözde kızarma gelişebiliyor.

Baş ağrısı, bulantı ve kusma: Ani basınç yükselmeleri yalnızca gözü değil tüm vücudu etkileyebiliyor.

Gözde baskı veya dolgunluk hissi: Basınç artışıyla birlikte göz çevresinde huzursuzluk hissi oluşabiliyor.

GÖZ TANSİYONUNU TETİKLEYEN NEDENLER

Hastalığın oluşmasında birçok faktör etkili olabiliyor. Öne çıkan risk unsurları şöyle sıralanıyor:

1. Yüksek göz içi basıncı

2. İlerleyen yaş

3. Ailede glokom öyküsü ve genetik yatkınlık

4. İleri derecede miyopi ya da hipermetropi

5. Uzun süreli kortizon kullanımı

6. Göz yaralanmaları veya geçirilmiş cerrahiler

7. Diyabet, hipertansiyon ve damar sağlığını bozan rahatsızlıklar

8. Normal basınçta bile ortaya çıkabilen glokom türleri