Sivrisinek ısırıklarını hafife almayın: Ölüm riski taşıyor

Sivrisinekler sadece ısırmıyor, çeşitli sağlık problemlerine neden oluyor...

Sivrisinekler, sadece yaz aylarında rahatsızlık veren kaşıntılı ısırıklarıyla değil, ciddi sağlık riskleri oluşturan hastalıkların taşıyıcısı olarak da dikkat çekiyor.

Her yıl milyonlarca insan, sivrisineklerin bulaştırdığı enfeksiyonlarla karşılaşıyor. Bu durum, halk sağlığını tehdit eden önemli bir sorun olarak öne çıkıyor.

Sivrisineklerin taşıdığı hastalıklar, virüs ve parazitlerin insan vücuduna geçmesiyle ciddi belirtilere yol açıyor ve bazı durumlarda ölüm riski taşıyor.

SİVRİSİNEKLERİN TAŞIDIĞI BAŞLICA HASTALIKLAR

1. Sıtma:

Anopheles sivrisineklerinin taşıdığı Plasmodium parazitleriyle bulaşıyor. Sıtma, yüksek ateş, titreme, terleme ve halsizlik gibi belirtilerle kendini gösteriyor ve özellikle tropik bölgelerde yaygın.

2. Dang Humması:

Aedes sivrisineklerinin taşıdığı virüs, yüksek ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları ile döküntülere yol açıyor. Ağır vakalarda kanama ve damar sızıntıları görülebiliyor.

3. Zika Virüsü:

Aedes sivrisineklerinin bulaştırdığı Zika, çoğunlukla hafif belirtilerle seyrediyor; ateş, döküntü ve eklem ağrıları ortaya çıkabiliyor. Hamile kadınlarda ise bebeklerde beyin gelişim bozuklukları riski artıyor.

4. Batı Nil Virüsü:

Culex sivrisineklerinin taşıdığı Batı Nil virüsü çoğu kişide belirti vermese de bazı vakalarda beyin iltihabı ve menenjite yol açabiliyor, ciddi ve ölümcül olabiliyor.

5. Sarı Humma:

Aedes sivrisineklerinin bulaştırdığı sarı humma, yüksek ateş, sararma, kanama ve organ yetmezliği gibi ciddi belirtiler gösteriyor. Aşı ile korunmak mümkün.

6. Chikungunya Virüsü:

Aedes sivrisinekleri tarafından taşınan chikungunya, yüksek ateş ve şiddetli eklem ağrılarına sebep oluyor. Ağrılar haftalarca sürebiliyor ve kalıcı eklem sorunlarına yol açabiliyor.

8. Fil Hastalığı:

Culex sivrisineklerinin taşıdığı parazitler, lenf sistemini etkileyerek şişlik ve kalıcı hasarlara yol açabiliyor.