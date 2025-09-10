Siz de yapıyor olabilirsiniz: Bebeklerde diş çürüten 5 alışkanlık

Bebeklerde diş bakımı gelişimleri ve gelecekleri için önemli...

Diş sağlığı, erken yaşlarda kazanılan alışkanlıklarla doğrudan ilişkili.

Erken çocuklukta oluşan diş çürükleri, sadece ağız sağlığını değil, genel sağlık ve beslenme düzenini de etkiliyor.

Çürükler genellikle üst ön dişlerde başlar ve hızla ilerler.

İşte diş çürüklerinin oluşumuna zemin hazırlayan başlıca alışkanlıklar...

1. GECE BİBERONLA UYUTMA

Bebeklerin gece boyunca süt veya meyve suyu gibi şekerli içeceklerle biberonla uyutulması, dişlerin uzun süre şekerle temas etmesine neden olur.

Bu durum, ağızdaki bakterilerin şekerleri kullanarak asit üretmesini ve diş minesine zarar vermesini sağlar.

Bu nedenle gece biberon alışkanlığı, diş çürüklerinin en yaygın nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

2. ŞEKERLİ GIDALARIN AŞIRI TÜKETİMİ

Şekerli ve asidik yiyeceklerin sık tüketimi, diş minesini zayıflatır ve çürük oluşumuna uygun bir ortam sağlar.

Özellikle şekerli atıştırmalıklar, gazlı içecekler ve meyve suları, bebek ve küçük çocuklarda çürük riskini artırır.

3. YETERSİZ AĞIZ HİJYENİ

Bebeklerin dişleri düzenli olarak temizlenmediğinde, plak birikimi başlar ve bakteriler hızla çoğalır.

Bu durum diş çürüklerinin oluşumunu tetikler.

İlk dişlerin çıkmasıyla birlikte, dişlerin yaşa uygun bir fırça ve diş macunu ile temizlenmesi önem kazanıyor.

4. ŞEKERLİ EMZİK KULLANIMI

Bebeklerin sık sık şekerli emzik kullanması, ağızda sürekli şeker bulunmasına yol açar ve diş çürüğü riskini artırır.

Bu nedenle emziklerin şekersiz ve temiz olmasına dikkat edilmeli.

5. GECE BESLENMESİ

Bebeklerin gece boyunca süt veya meyve suyu ile beslenmesi, dişlerin uzun süre şekerle temas etmesine neden olur.

Bu alışkanlık da diş çürüğünü tetikler.