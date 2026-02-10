Sosyal medyada yayılıyor: Kaşa toka takmanın baş ağrısı üzerindeki etkisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Baş ağrısı yaşayan birçok kişi, sosyal medyada paylaşılan pratik yöntemleri denemeye yöneliyor. Son günlerde öne çıkan uygulamalardan biri de kaşa toka takarak alın bölgesine bası uygulamak. Bazı paylaşımlarda bu yöntemin migreni de kapsadığı öne sürülürken, iddia kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı.

İDDİANIN DAYANDIĞI MEKANİZMA

Paylaşımlarda, dokunma ve bası gibi uyarıların ağrı sinyallerini baskılayabildiği bir mekanizmadan söz ediliyor. Hızlı iletilen dokunma sinyallerinin, daha yavaş iletilen ağrı sinyallerini geçici olarak geri planda bırakabildiği ifade ediliyor. Günlük hayatta bir yere çarpıldığında o bölgeyi tutma refleksi de bu çerçevede açıklanıyor. Bu etki, merkezi ağrı süreçlerini değil, ağrı algısının iletimini kısa süreli olarak etkileyebilir.

BAŞ AĞRISI İLE MİGREN AYRIMI

Gerilim tipi baş ağrıları kas gerginliği ve stresle ilişkiliyken, migren beyin damarları, trigeminal sinir sistemi ve nörolojik süreçlerle bağlantılı daha karmaşık bir tablo olarak tanımlanıyor. Bu nedenle deri veya kas üzerine uygulanan bası yöntemlerinin migrenin biyolojik mekanizmasını doğrudan hedeflemediği belirtiliyor.

GEÇİCİ RAHATLAMA SINIRI

Bası, masaj veya dokunma bazı kişilerde anlık rahatlama sağlayabilir; ancak etkinin kişiden kişiye değiştiği ve kalıcı bir çözüm anlamına gelmediği vurgulanıyor. Özellikle migren hastalarında saçlı deri ve yüz bölgesi hassasiyeti artabildiğinden, bası bazı durumlarda rahatsızlık hissini de artırabiliyor.

TRENDİN YAYILMA NEDENİ

Kişisel deneyim paylaşımları, plasebo etkisi ve dikkatin ağrıdan başka bir uyarana yönelmesi, yöntemin etkili olduğu algısını güçlendirebiliyor. Ancak bu etki herkes için aynı sonucu doğurmuyor.