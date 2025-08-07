Abone ol: Google News

Sülük ne işe yarar? Sülük tedavisi işe yarıyor mu?

Alternatif tıpta yüzyıllardır kullanılan sülük tedavisi, son dönemde yeniden gündemde. Peki, sülük ne işe yarar? Sülük tedavisi hangi hastalıklarda kullanılır? İşte merak edilenler...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 07.08.2025 11:44
Sülük ne işe yarar? Sülük tedavisi işe yarıyor mu?

Son yıllarda alternatif tıpta yeniden popüler hale gelen sülük tedavisi, çeşitli sağlık sorunlarına doğal çözüm arayanların ilgisini çekiyor.

Peki, yüzyıllardır kullanılan bu yöntem gerçekten işe yarıyor mu? Sülük tedavisinin hangi durumlarda fayda sağladığı ve modern tıptaki yeri merak ediliyor.

Uzmanlar, özellikle dolaşım bozuklukları, varis, migren, eklem ağrıları gibi rahatsızlıklarda sülük tedavisinin destekleyici olarak kullanılabileceğini belirtiyor.

Sülüklerin salgıladığı enzimler sayesinde kan dolaşımı hızlanırken, iltihaplanmanın azaltılmasına da yardımcı olabiliyor.

Ancak bu tedavi yöntemi mutlaka steril ortamlarda, uzman kişilerce uygulanmalı.

Her ne kadar bazı hastalarda olumlu etkiler gözlemlense de sülük tedavisinin her sağlık sorununda kesin çözüm olduğu söylenemez.

Bu nedenle, uygulamadan önce doktor görüşü alınması büyük önem taşıyor.

Sağlık Haberleri