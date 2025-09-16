Teknoloji çağının sessiz tehlikesi: Göz kuruluğu Göz kuruluğu, sık karşılaşılan ama çoğu zaman ihmal edilen bir sağlık sorunu olarak dikkat çekiyor. Batma, yanma gibi belirtilerle yaşam konforunu düşürüyor. Ancak basit önlemlerle göz kuruluğu önlenebiliyor ve görme sağlığı korunabiliyor.

Bu belirtiler yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor... Göz kuruluğu, gözyaşının yeterli miktarda üretilmemesi veya hızlı buharlaşması sonucu göz yüzeyinin nemlenememesi durumunda ortaya çıkıyor. KALICI SORUNLARA YOL AÇABİLİYOR Günlük hayatı etkileyen bu durum, uzun vadede göz sağlığında kalıcı sorunlara yol açabiliyor. Modern yaşam tarzı, ekran kullanım süresi, çevresel faktörler ve bazı sistemik hastalıklar göz kuruluğunun başlıca nedenlerini oluşturuyor. GÖZ KURULUĞUNUN NEDENLERİ 1. YAŞLANMA VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER Yaş ilerledikçe gözyaşı üretimi azalıyor. Özellikle menopoz dönemindeki kadınlarda hormon seviyelerindeki değişimler gözyaşı üretimini etkiliyor. 2. ÇEVRESEL FAKTÖRLER Kuru hava, klima, ısıtıcılar ve rüzgar gözyaşının buharlaşmasını hızlandırıyor. Uzun süre kapalı alanlarda bulunmak da kuruluğu artırıyor. 3. UZUN SÜRELİ EKRAN KULLANIMI Bilgisayar, tablet ve telefon ekranlarına uzun süre bakmak göz kırpma sıklığını azaltıyor. Bu durum gözyaşının düzgün dağılmasını engelleyerek kuruluğa yol açıyor. 4. KONTAKT LENS KULLANIMI Kontakt lensler göz yüzeyine oksijen geçişini kısıtlıyor ve gözyaşının buharlaşmasını hızlandırıyor. Özellikle uzun süreli kullanım göz kuruluğunu tetikliyor. GÖZ KURULUĞUNUN BELİRTİLERİ Gözlerde batma, yanma ve kaşınma hissi Gözlerde kızarıklık ve sulanma Bulanık görme ve ışığa hassasiyet Kontakt lens kullanırken zorluk yaşama Göz yüzeyinde mukus birikmesi Göz yorgunluğu ve gece araç kullanırken görüş güçlüğü GÖZ KURULUĞUNU ÖNLEMEK İÇİN ÖNERİLER Ortam nemini arttırın: Kuru hava göz kuruluğunu artırıyor. Buhar makinesi veya kalorifer üzerine su kabı koymak nemi dengelemeye yardımcı oluyor. Ekran süresini sınırlayın: Bilgisayar veya telefon kullanımında her 20 dakikada bir 20 saniye uzağa bakmak, gözleri dinlendiriyor ve kuruluğu azaltıyor. Göz kırpma egzersizleri yapın: Bilinçli olarak göz kırpmak, gözyaşının göz yüzeyine eşit dağılmasını sağlıyor. Kontakt lens kullanımını sınırlayın: Lensleri düzenli temizleyin ve kullanım sürelerine uyun. Gözleri düzenli olarak dinlendirmek önem taşıyor. Yeterli su tüketin: Vücudun yeterli miktarda su alması gözyaşı üretimini destekliyor. Günlük en az 2 litre su tüketimi öneriliyor. Sigara ve kirli ortamlardan kaçının: Duman ve kirli hava göz kuruluğunu artırıyor. Bu ortamları mümkün olduğunca sınırlamak gerekiyor. Düzenli göz kontrolleri yaptırın: Göz sağlığını korumak için düzenli muayene şart. Doktor, göz kuruluğunun nedenini belirleyerek uygun tedavi yöntemleri önerebiliyor. Sağlık Haberleri Konya'da doktor tavsiyesiyle okçuluğa başlayan gençten altın madalya

