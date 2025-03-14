AA & Ensonhaber

112 Acil Sağlık ekipleri, zamana karşı mücadele vererek kritik hastaların sağlık merkezlerine ulaştırılmasını sağlıyor. Gelen ihbarlar üzerine hızla harekete geçen ekipler, olay yerine en kısa sürede ulaşarak müdahalede bulunmayı amaçlıyor.

Bazı acil durumlar, olay yerine ekipler ulaşmadan önce hayati ilk yardım müdahalelerini gerektiriyor. Bu gibi anlarda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki uzmanlar, telefonda doğru yönlendirmeler yaparak kişilere ilk yardım uygulamaları konusunda bilgi veriyor ve ambulans ekiplerini olay yerine yönlendiriyor.

Bu koordinasyonun ne kadar kritik olduğu, son olarak Ankara'da yaşanan bir olayla bir kez daha gözler önüne serildi. Yenimahalle’de yaşayan bir anne, 50 günlük bebeğinin süt içtiği sırada nefes borusunun tıkanması sonucu soluk alamadığını fark ederek paniğe kapıldı ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

ÇAĞRI MERKEZİNDEKİ KAHRAMANLIK ANI

İhbarı yanıtlayan acil tıp teknisyeni Kader Sert, vakit kaybetmeden ambulans yönlendirdi ve aynı zamanda telefonda anneyi sakinleştirerek bebeğine nasıl ilk müdahalede bulunması gerektiğini adım adım anlattı.

Sert’in yönlendirmesiyle, anne bebeğini elinin üzerine ters çevirerek sırtına hafif darbeler uyguladı. Birkaç anlık belirsizlikten sonra bebeğin nefes alıp ağlamaya başlamasıyla, anneden gelen sevinç çığlıkları tüm çağrı merkezine yayıldı.

"BEBEK AĞLADIĞINDA TÜM EKİP AYAKTAYDI"

O anları anlatan Sert, çağrı merkezine her gün yüzlerce acil yardım çağrısı geldiğini, ancak bazılarının hafızalardan silinmediğini belirtti.

Anne, bebeğinin süt içerken nefes alamadığını ve morarmaya başladığını söyleyerek panik içinde yardım istedi. Hemen ona neler yapması gerektiğini anlattım. Bebeğini başı aşağı gelecek şekilde elinin üzerine yerleştirmesini ve sırtına kontrollü şekilde vurmasını söyledim. Ancak anne, ‘Bebeğimin sırtına vuruyorum ama hâlâ nefes almıyor’ dedi. Bunun üzerine yöntemi doğru uygulayıp uygulamadığını teyit etmek için bazı sorular yönelttim ve adımları tekrar ettik.

Anne, talimatları dikkatle uyguladı ve bir süre sonra telefonda “Bebeğim nefes alıyor!” diye haykırdı. Sert, o an tüm sağlık ekibinin derin bir nefes aldığını ve bebeğin ağlama sesi geldiğinde büyük bir heyecan yaşadıklarını dile getirdi.

ACİL ÇAĞRILAR KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRME ÇAĞRISI

Bebeklerde nefes borusuna süt kaçmasının sık rastlanan bir durum olduğunu vurgulayan Sert, bu tür olaylarda hızlı ve doğru müdahalenin hayati önem taşıdığını belirtti.

Ayrıca, acil çağrı hatlarının gereksiz aramalarla meşgul edilmemesi gerektiğine de dikkat çekti:

Ne yazık ki 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gereksiz birçok arama yapılıyor. Oysa bu hatların gerçekten acil durumda olan vatandaşlara açık olması gerekiyor.

Vatandaşların adres bilgilerini doğru bilmesinin de acil durumlarda zaman kaybını önlediğini vurgulayan Sert, ailelere çocuklarını acil yardım çağrısı yapma konusunda bilinçlendirmeleri gerektiği çağrısında bulundu.

TEK NUMARADA BİRLEŞEN GÜÇ

Türkiye’de 112 Acil Çağrı Merkezi’nin sağlık, itfaiye, jandarma ve emniyet birimlerini tek çatı altında topladığını hatırlatan Sert, “Acil bir durumda en hızlı şekilde müdahale edebilmemiz için hatlarımızın gereksiz aramalarla meşgul edilmemesi büyük önem taşıyor. Bu konuda herkesin duyarlı olması gerekiyor.” diye konuştu.