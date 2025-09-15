Tezgahta gören alsın: Damarları stent gibi açıyor...

Kalp dostu, damar sağlığı için birebir...

Mucize meyve, tezgahlara düştü.

"Doktor hünnap" olarak bilinen hünnap meyvesi, kalp ve damar sağlığını iyileştirici etkisi ile biliniyor.

KİLOSU 125 TL

Manisa’nın Demirci ilçesinden getirdiği hünnap meyvesini pazarda 125 TL’den satışa sunan Ahmet Koç, "İnsan sağlığı açısından oldukça önemli bir yer tutan hünnap Çin’de eski çağlardan beri alternatif tıp yöntemi olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde en çok Demirci’de yetişen hünnap son yıllarda Simav ilçesinde de yetiştirilmeye başlanmıştır. Güçlü antioksidan özelliği nedeniyle karaciğer rahatsızlıklarından çeşitli kanser türlerine kadar birçok hastalığın iyileşme sürecine olumlu etkileri bulunduğu bilinen kalp dostu hünnap pazarın gözde meyvelerinden biri haline geldi. İleriki günlerde üretim arttıkça fiyatı da düşecektir" dedi.