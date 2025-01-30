Topuk kanı zorunlu mu, alınmazsa ne olur? Topuk kanında çıkan hastalıklar

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Adana’da dünyaya gelen bebekten topuk kanı aldırmayan aileye açılan dava sonucu 2.5 aylık bebeğe kayyum atandı.

Evladına kayyum atanan baba, “Benim evladım belediye mi ki kayyum atandı” diyerek karara itiraz etti.

Akabinde ise "topuk kanı aldırmak zorunlu mu", "alınmazsa ne olur", "topuk kanıyla neye bakılır" gibi sorular gündeme geldi.

Türkiye’de yapılan tarama programlarında, topuk kanı ile bebeklerde genetik ve metabolik hastalıklar araştırılmaktadır.

Peki; topuk kanı nedir ve neden alınır? Topuk kanı ile neye bakılır? Türkiye'de topuk kanı aldırmak zorunlu mu? İşte ayrıntılar...

TOPUK KANI NEDİR

Topuk kanı, yenidoğan bebeklerden alınan küçük bir kan örneğidir. Bu örnek, genellikle bebeğin topuk kısmından alınır.

NEDEN ALINIR

Topuk kanı almanın amacı, bebeklerde bazı ciddi hastalıkları erken tespit etmek ve tedaviye erken başlamak için bu hastalıkların belirtileri ortaya çıkmadan önce müdahale etmektir. Erken teşhis, genellikle hastalıkların etkilerini minimize edebilir veya tedavi edebilir.

ZORUNLU MU

Türkiye'de 1987'de başlayan topuk kanı tarama çalışmaları, 2006 sonunda 'Ulusal Yenidoğan Tarama Programı'na dönüştü.

Türkiye'de, yenidoğan bebeklere topuk kanı aldırmak, devletin uyguladığı bir sağlık programı olup, tüm bebekler için zorunludur.

TOPUK KANI ALINMAZSA NE OLUR

Topuk kanı alınmazsa, bebeklerde bazı hastalıklar erken dönemde fark edilmeyebilir. Bu da, tedaviye geç başlanmasına, bazı hastalıkların ilerlemesine ve tedavi sürecinin daha zor hale gelmesine yol açabilir.

Örneğin, fenilketonüri gibi hastalıklar tedavi edilmediğinde zihinsel gelişim geriliği gibi kalıcı hasarlara neden olabilir.