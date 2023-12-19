Tozunu yiyin, kemikleri eritmeyin.... Kemik erimesini durdurmak için düzenli olarak iğde tozu-yoğurt karışımını aç karnına tüketmek etkili oluyor.

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Kemik erimesi, kemiklerin mineral yoğunluğunun ve kütlesinin azalmasıyla karakterize edilen bir durumdur.

Kemik erimesi, kemik dokusunun kaybı ve mikro mimarideki değişiklikler nedeniyle kemiklerin zayıflamasına yol açar.

Kemik erimesinin başlıca nedeni, vücudun kalsiyum ve fosfor gibi mineralleri yeterince emmemesi veya koruyamamasıdır. Bu, genellikle hormonal değişiklikler, yaşlanma, hormonal bozukluklar veya genetik faktörlerle ilişkilidir.

Kemik erimesi nasıl durdurulur diye merak edenler, alternatif tıptan da faydalanmaktadır.

Doğal yollarla tedavi sağlamak isteyenler için "iğde çekirdeği tozu" dikkat çekiyor.

Özellikle yoğurt ile tüketildiğinde kemik erimesine etkileri bakın nasıl oluyor.

İğdeli yoğurt etkisi

İğde ve yoğurt, lif bakımından zengin besinlerdir. Lif, sindirim sağlığını destekleyebilir, tokluk hissi yaratabilir ve kolesterol seviyelerini düzenleyebilir.

Yoğurt, yüksek kaliteli protein ve kalsiyum içerir. Bu, kas sağlığı, kemik sağlığı ve genel vücut fonksiyonları için önemlidir.

İğde tozlu yoğurt, içerdikleri kalsiyum ve diğer minerallerle kemik sağlığını destekleyebilir. Özellikle kalsiyum, kemiklerin güçlenmesine ve korunmasına katkıda bulunabilir.