Trabzon'da yumurtalıklarından 9 kiloluk kitle çıktı

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çeşitli şikayetlerle başvuran kadın hastanın yapılan tetkiklerinde, yumurtalığında kitle tespit edildi.

Hekimler, ameliyat kararı aldı.

Kadın Doğum Uzmanı doktor ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyatta kadın doğum, anestezi, radyoloji ve patoloji birimlerinden uzmanlar görev aldı.

9 KİLOLUK KİTLE ÇIKARILDI

Yapılan ameliyatta hastanın yumurtalığından 40 santimetre ve 9 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı.

Ameliyat sonrası yoğun bakımda gözlem altında tutulan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.