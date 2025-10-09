Tüketmeyen pişman: Demir eksikliğine düşman 8 gıda

Bu besinleri tüketin, kansızlıkla vedalaşın...

Vücut için hayati öneme sahip demir minerali, günlük enerji ve sağlıklı yaşamın temel taşlarından biri.

Demir açısından zengin besinler düzenli tüketildiğinde demir eksikliği büyük ölçüde azalıyor.

İşte demir açısından en güçlü besinler...

KIRMIZI ET VE İÇ ORGAN ETLERİ

Dana ve kuzu eti, yüksek miktarda demir içerir; aynı zamanda B12 vitamini açısından da zengindir ve kansızlık riskini azaltır.

HİNDİ ETİ

Koyu renkli hindi eti, düşük yağ içeriği ve yüksek demir oranıyla sağlıklı bir protein kaynağı olarak sofralarda yer alır.

BAKLAGİLLER

Mercimek, nohut ve fasulye gibi baklagiller, bitkisel demir kaynakları arasında yer alır.

C vitamini açısından zengin gıdalarla birlikte tüketildiğinde emilim oranı artar.

ISPANAK VE DİĞER YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Ispanak ve benzeri yeşil yapraklı sebzeler de demir açısından zengin gıdalar arasında yer alır.

KİNOA

Glutensiz ve demir açısından zengin olan kinoa, tüm temel amino asitleri içerir.

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Kabak çekirdeği, demir, çinko ve magnezyum açısından zengin bir atıştırmalık olarak günlük demir ihtiyacının bir kısmını karşılar.

PEKMEZ

Keçiboynuzu ve karadut pekmezi, demir açısından yoğun bir kaynak olarak öne çıkar.

Ancak tüketirken şeker oranına dikkat edilerek tüketilmeli.

BİTTER ÇİKOLATA

Yüksek kakao oranına sahip bitter çikolata, demir içeriği açısından zengindir ve tatlı ihtiyacını da sağlıklı bir şekilde karşılamaya yardımcı olur.