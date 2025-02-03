Uykusuzluğun altında yatan neden vitamin eksikliği olabilir

Kas ve kemik sağlığından cilt ve saç sorunlarına, ruh hali bozukluklarına kadar, yetersiz D vitamini alımı fiziksel ve ruhsal sağlığı etkileyebilir.
Yapılan son çalışmalar ise D vitamini eksikliğinin yalnızca günlük aktiviteleri değil, aynı zamanda uyku şeklini de etkilediğini ortaya koydu.
D vitamini, vücudun uyku düzenini kontrol eden melatonin hormonunun salgılanmasında dolaylı olarak rol oynar.
Eksikliğinde aşağıdaki uyku sorunları görülebilir:
Uykuya dalmada zorluk
Gece sık uyanmalar
Huzursuz uyku
Yetersiz ve düşük kaliteli uyku
D ViTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ
Yorgunluk ve halsizlik
Kas güçsüzlüğü ve ağrılar
Eklem ve kemik ağrıları (özellikle sırt ve bacak bölgelerinde)
Sık enfeksiyonlar (bağışıklık zayıflığı)
Depresif ruh hali ve anksiyete
Uyku bozuklukları
Saç dökülmesi
Diş ve diş eti sorunları
HANGİ SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLUR
Kemik sağlığı sorunları:
Osteomalazi (kemik yumuşaması) ve osteoporoz riski artar.
Çocuklarda raşitizm:
Kemik deformasyonlarına yol açar.
Bağışıklık sistemi zayıflığı:
Enfeksiyonlara karşı direncin azalması.
Kardiyovasküler hastalık riski:
Yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarıyla ilişkilendirilmiştir.
Nörolojik etkiler:
Depresyon, hafıza ve konsantrasyon problemleri.
Diyabet riski:
İnsülin direnci gelişebilir.
D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NASIL GİDERİLİR
Güneş Işığı:
Günde 15-30 dakika doğrudan güneş ışığı almak.
Besinler:
Somon, uskumru, ton balığı, yumurta sarısı, D vitamini ile zenginleştirilmiş süt ve tahıllar.
Takviye:
Doktor kontrolünde D vitamini takviyesi almak.
Kan seviyesinin ölçülmesi:
Düzenli olarak D vitamini seviyelerinin kontrol edilmesi.
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