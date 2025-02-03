Uykusuzluğun altında yatan neden vitamin eksikliği olabilir

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Kas ve kemik sağlığından cilt ve saç sorunlarına, ruh hali bozukluklarına kadar, yetersiz D vitamini alımı fiziksel ve ruhsal sağlığı etkileyebilir.

Yapılan son çalışmalar ise D vitamini eksikliğinin yalnızca günlük aktiviteleri değil, aynı zamanda uyku şeklini de etkilediğini ortaya koydu.

D vitamini, vücudun uyku düzenini kontrol eden melatonin hormonunun salgılanmasında dolaylı olarak rol oynar.

Eksikliğinde aşağıdaki uyku sorunları görülebilir:

Uykuya dalmada zorluk



Gece sık uyanmalar



Huzursuz uyku



Yetersiz ve düşük kaliteli uyku

D ViTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ

Yorgunluk ve halsizlik



Kas güçsüzlüğü ve ağrılar



Eklem ve kemik ağrıları (özellikle sırt ve bacak bölgelerinde)



Sık enfeksiyonlar (bağışıklık zayıflığı)



Depresif ruh hali ve anksiyete



Uyku bozuklukları



Saç dökülmesi



Diş ve diş eti sorunları

HANGİ SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLUR

Kemik sağlığı sorunları:

Osteomalazi (kemik yumuşaması) ve osteoporoz riski artar.

Çocuklarda raşitizm:

Kemik deformasyonlarına yol açar.

Bağışıklık sistemi zayıflığı:

Enfeksiyonlara karşı direncin azalması.

Kardiyovasküler hastalık riski:

Yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarıyla ilişkilendirilmiştir.

Nörolojik etkiler:

Depresyon, hafıza ve konsantrasyon problemleri.

Diyabet riski:

İnsülin direnci gelişebilir.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NASIL GİDERİLİR

Güneş Işığı:

Günde 15-30 dakika doğrudan güneş ışığı almak.

Besinler:

Somon, uskumru, ton balığı, yumurta sarısı, D vitamini ile zenginleştirilmiş süt ve tahıllar.

Takviye:

Doktor kontrolünde D vitamini takviyesi almak.

Kan seviyesinin ölçülmesi:

Düzenli olarak D vitamini seviyelerinin kontrol edilmesi.