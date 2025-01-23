Uykuya dalmakta sorun yaşayanlar: İşte nedenleri

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Uykusuzluk, kişinin uykuya dalmakta veya uykuyu sürdürmekte zorlanması durumudur.

Bu durumun birçok nedeni olabilir.

Ancak Journal of Occupational Health Psychology'de yayınlanan bir çalışma, 10 yıl boyunca 1.000'den fazla çalışanı takip ederek, vardiyalı çalışanların, özellikle akşam vardiyasında çalışanların uyku bozukluklarına ve ilişkili sağlık risklerine daha yatkın olduğunu buldu.

Uyku sorunu bununla da sınırlı değil...

İşte başlıca uykusuzluk nedenleri:

1.PSİKOLOJİK NEDENLER

Stres:

İş, okul, aile sorunları veya maddi zorluklar nedeniyle yoğun stres.

Anksiyete:

Sürekli endişe ve kaygı durumu.

Depresyon:

Uyku düzeninde değişikliklere yol açabilir, hem uykusuzluk hem aşırı uyuma şeklinde kendini gösterebilir.

2. FİZİKSEL NEDENLER

Hastalıklar:

Kronik ağrılar, astım, artrit, mide reflüsü, uyku apnesi gibi rahatsızlıklar.

Hormonel değişiklikler:

Özellikle kadınlarda hamilelik, menopoz veya regl dönemleri sırasında.

Sinir sistemi bozuklukları:

Parkinson, Alzheimer veya diğer nörolojik rahatsızlıklar.

3. YAŞAM TARZI

Uygunsuz uyku Ortamı:

Gürültü, ışık, sıcaklık gibi uyku ortamını bozan faktörler.

Düzensiz uyku alışkanlıkları:

Gece geç saatlerde yatmak, düzensiz uyku saatleri.

Elektronik cihaz kullanımı:

Yatmadan önce ekranlara maruz kalmak, mavi ışık uykuyu geciktirebilir.

4. DİĞER NEDENLER

Jet lag:

Farklı zaman dilimlerine seyahat etmek.

Vardiyalı çalışma:

Değişen çalışma saatleri uyku düzenini bozabilir.

Yaşam olayları:

Kısa süreli üzüntüler, mutluluklar veya heyecan.

Çözüm

Uyku hijyenine dikkat etmek:

Düzenli bir uyku rutini oluşturmak.

Stres yönetimi:

Nefes egzersizleri ve bol yürüyüş yapmak.

Profesyonel yardım almak:

Sorun kronik hale geldiyse bir doktora veya terapiste başvurmak.