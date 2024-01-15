Uyuz salgınına dikkat! Tedavi edilmezse ilerleyebilir.. Son dönemde sıkça duyduğumuz uyuz salgını, kalabalık ortamda çalışanlar için büyük tehlike saçıyor. Tedavisi mümkün olan durum, ihmal edilmesi halinde ciddi sonuçlar doğuruyor.

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Uyuz, ciltte kaşıntı, kızarıklık ve döküntüye neden olan bulaşıcı bir hastalıktır.

Özellikle kalabalık yaşanan ortamlarda, cinsel temasla veya aile içinde bireyler arasında bulaşabilir.

Uyuzun bulaşma riskini azaltmak için kişisel hijyen kurallarına uyulması ve enfekte kişilerle doğrudan temasın engellenmesi önemlidir.

Parazitler genellikle cildin kıvrımlarında, parmak aralarında, bileklerde, dirseklerde, kalçalarda, genital bölgede yaşar.

Uyuz belirtileri

Yoğun Kaşıntı: Genellikle özellikle geceleyin daha belirgin olan şiddetli kaşıntı.

Döküntüler ve kabarcıklar: Küçük kırmızı noktalar, kabarcıklar veya küçük sivilce benzeri lezyonlar.

Tüneller: Cilt altında görülen ince çizgiler veya tüneller, parazitlerin geçiş yollarını temsil eder.

İlaç tedavisi önemli

Uyuz tedavisi genellikle dermatologlar tarafından reçete edilen özel ilaçlarla yapılır. Bu ilaçlar genellikle deriye sürülen kremler veya merhemler, oral ilaçlar veya her ikisini içerebilir.

Ayrıca, uyuzun bulaşıcılığını azaltmak için enfekte kişinin giysileri, yatakları ve diğer kişisel eşyaları düzenli olarak yıkanmalı veya temizlenmelidir.

Tedavisi mümkün

Eğer uyuz şüphesi varsa, bir sağlık profesyoneline başvurmak önemlidir. Uyuz tedavi edilebilir bir durumdur, ancak tedavi edilmezse belirtiler kötüleşebilir ve enfeksiyon başkalarına yayılabilir.