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Uzmanlardan 'yılbaşı sofrası' uyarısı! Küçük porsiyonları tercih edin

Uzmanlardan 'yılbaşı sofrası' uyarısı! Küçük porsiyonları tercih edin Bugün 2023'ün son günü. 2024'e girilecek bu akşam, yeni yılı özenle karşılamak telaşına düşenlerin yemeği ve içeceği fazla kaçırarak rahatsız olmasını istemeyen sağlıkçıların bazı uyarıları oldu.