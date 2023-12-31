Uzmanlardan 'yılbaşı sofrası' uyarısı! Küçük porsiyonları tercih edin

Genellikle yılbaşı akşamı, karbonhidrat ve şekerden yoğun besinlerin bulunduğu, kalabalık sofralar kuruluyor.
Yılbaşında çeşitli yiyecek ve içecekler bol miktarda tüketilebiliyor.
Yılbaşı akşamları, diyabet hastaları ağırlıkta olmak üzere acil servis başvuru oranlarının arttığı görülüyor.
Sağlıkçılara göre, özellikle kronik hastaların yılbaşında aşırı yiyecek-içecek tüketiminden uzak durması gerekiyor.
Özellikle, diyabetin kontrol altında tutulabilmesi, kalp krizi, inme, böbrek bozukluğu gibi ciddi sağlık risklerinin önüne geçilebilmesi açısından çok önemli.
Doç. Dr. Emin Gemcioğlu, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan kişilerde bile yoğun miktarda yiyecek, içecek tüketiminin hazımsızlık, reflü gibi mide şikayetlerine ve uyku problemlerine sebep olabileceğini iletiyor.
Yılbaşı sofrasında bunlara dikkat
Sağlıkçılara göre yılbaşında dikkat edilecekler:
- Özellikle diyabet (şeker) hastaları, çeşit çeşit yiyeceklerin, içeceklerin bulunduğu yılbaşı sofralarına karşı dikkatli olmalı. Aksi halde yoğun yiyecek ve içecek tüketimi sonucu kan şekerlerinde ani yükselmelerle acil servislere başvurabiliyorlar.
- Alkol tüketimini hiçbir kronik hastaya önerilmiyor. Alkol kalorili bir içecek olduğu için diyabet hastalarında kan şekerinde ani fırlamalara sebep olabiliyor.
- Aç karnına alkol alımamalı. Aç karnına alkol alınlar ise diyabet hastaları, kan şekeri düşüklüğüyle acil servislere başvurabiliyorlar.
- Küçük porsiyonları tercih edin.
- Bol su tüketin.
- Karbonhidrat ve şekerli besinlerden uzak durun.
- Hipertansiyon hastaları kuruyemiş gibi aşırı tuzlu yiyeceklerden uzak durmalı. Kan basıncının çok ani yükselmesi hastalarda beyin kanaması, inme, kalp krizi gibi ölüme kadar gidebilecek sonuçlara yol açabiliyor.
- Alkollü ve asitli içecekler gastrit, ülser gibi problemleri bulunan kişilerde ciddi mide yakınmalarının yanı sıra nadir de olsa mide kanaması gibi ağır tablolara da sebep olabiliyor.
- Uyumadan 2-3 saat önce yeme-içme sonlandırılmalı.
- Ertesi gün güne hafif bir kahvaltıyla başlamak, o gün bol sıvı tüketilmesi, günün geri kalanında da hafif, dengeli bir beslenmenin tercih edilmesi önemli.
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