Yapay tatlandırıcılar kilo aldırır mı?

Birçok kişi tarafından kilo almamak için şeker yerine kullanılan yapay tatlandırıcılar, beklenenden tersi etki göstererek kilo alımına yol açabilirler. İşte dikkat edilmesi gereken noktalar...

Birçok kişi kilo almamak için şeker yerine yapay tatlandırıcılar kullanır. Peki bu gerçekten obeziteye bir çözüm mü?

Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, bir yapay tatlandırıcı olan sakarin ile tatlandırılmış yoğurtla beslenen denekler, doğal bir şeker olan glikoz ile tatlandırılmış yoğurtla beslenen deneklerden daha fazla kalori tüketti ve daha fazla kilo aldı. Bu, sakarin ve aspartam gibi yapay tatlandırıcılar içeren gıdaların, aynı gıdanın yüksek kalorili şekerle tatlandırılmış versiyonundan daha fazla kilo alımına yol açtığını kanıtlıyor.

Yapay tatlandırıcılar nasıl çalışır?

Yapay tatlandırıcılar, vücudunuzun kalorilerin midenize nasıl gittiğini belirleme yeteneğini zayıflatabilir. Gazlı meşrubatlar gibi içecekler ve yiyeceklerle glikoz tükettiğinizde, tat alma tomurcuklarınız beyne şekerin mideye yöneldiği mesajını gönderir. Beyniniz daha sonra midenizi şekeri almaya hazırlar ve metabolizmanız vücudunuzu gelen kalorilere hazırlar.

Şeker yerine sıfır kalorili yapay tatlandırıcı alındığında ve kaloriler asla mideye ulaşmadığında vücut bir şaşkınlık içinde kalır. Zamanla, vücut kalori alımını ölçme yeteneğini kaybeder, bu da gereğinden fazla yemek yemeye yol açar ve bu da kilo alımına neden olur.

Klinik testler, yapay tatlandırıcıların kullanımının kilo kaybı sağlamadığını kanıtlıyor. Aksine uzun vadede kilo alımına, yüksek tansiyona, şeker hastalığına, kalp hastalığına ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilirler.

Kaçınılması gereken yapay tatlandırıcılar arasında aspartam, sakarin, siklamat, neotam ve sukraloz bulunuyor.

Tatlı bir tat istiyorsanız bu yapay bileşikler yerine eritritol, bal veya steviayı tercih edebilirsiniz.