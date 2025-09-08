Yas süreci tehlikesi: Ölüm riski artıyor

Kırık bir kalp, gerçekten öldürebilir...

İnsan ruhunun en derin acılarından biri olan yas, genellikle yalnızca psikolojik bir süreç olarak düşünülüyor.

Yapılan çalışmalar, duygusal bir fırtınanın bedensel bir bedelinin de olduğunu ortaya koyuyor.

Kapsamlı araştırmalar, sevdiğini kaybetmenin yarattığı yoğun stresin, vücudun biyolojik dengesini bozarak ciddi hastalıklara ve hatta ölüm riskinin artışına yol açtığını gösteriyor.

STRES HORMONLARI VE KALBİN KIRILGANLIĞI

Sevilen birini kaybetmenin yarattığı ilk şok ve üzüntü, vücudun alarm sistemi tetikliyor.

Yoğun stres, başta kortizol olmak üzere stres hormonlarının seviyesini sürekli yükseltiyor.

Yüksek kortizol, bağışıklık sistemini zayıflatıyor, vücuttaki iltihaplanmayı artırıyor ve kalp damar sağlığını olumsuz etkiliyor.

KIRIK KALP SENDROMUNA NEDEN OLUYOR

Bu fizyolojik tepki, bazı hassas kişilerde "kırık kalp sendromu" olarak bilinen takotsubo kardiyomiyopatisi adlı geçici bir duruma neden oluyor.

Bu sendrom, yoğun duygusal stresin ardından kalbin bir bölümünde ani bir zayıflama yaratıyor.

Kalp kası, bu stres hormonlarına tepki olarak geçici olarak genişliyor ve etkili bir şekilde kan pompalayamıyor.

Bu durumun belirtileri kalp krizini andırıyor, ancak kalp damarlarında bir tıkanıklık olmuyor.

Çoğu hasta bu durumdan tamamen kurtuluyor, ancak özellikle ileri yaştaki veya önceden kalp rahatsızlığı olanlar için ölümcül risk taşıyor.

UZUN SÜREN YAS VE ARTAN ÖLÜM RİSKİ

Yapılan kapsamlı çalışmalar, kronikleşen ve en yoğun yaşanan yas sürecinin, ölüm riskini belirgin bir şekilde artırdığını gösteriyor.

Bu risk, özellikle kaybın hemen ardından en yüksek seviyeye çıkıyor ancak en ağır yası yaşayan gruplarda 10 yıl boyunca da devam ediyor.

Uzmanlar, bu durumun arkasında yatan nedenin, sürekli artan iltihaplanma ve vücudu tüketen stres tepkisi olduğunu düşünüyor.

Yas, sadece zihni değil, bedeni de derinden yoran bir maraton haline geliyor.