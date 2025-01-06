Yeni pandemi endişesi! Yine Çin'de başladı: Maskeler geri dönüyor...

Yağmur Dinç

Dünya, bir pandemi daha mı yaşanacak endişesinde...

Çin'de İnsan Metapnömovirüsü (HMPV) salgını küresel çapta alarma neden oldu.

Hindistan da dahil olmak üzere birçok ülke virüsü ve yayılmasını yakından izliyor.

Çin'deki hastanelerde maske takan kişilerin fotoğraf ve videoları sosyal medya platformlarında ortaya çıkarken, yerel haberlerde HMPV salgını sahnelerinin COVID salgınına benzediği aktarıldı.

HMPV NEDİR

İnsan metapnömovirüsü (HMPV), alt ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına (soğuk algınlığı gibi) neden olan yaygın bir solunum yolu virüsüdür.

Genellikle kış ve ilkbaharın başlarında görülen, Respiratuvar Sinsitiyal Virüs (RSV) ve gribe benzer mevsimsel bir hastalıktır.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) , ilk olarak 2001'de keşfedildiğini söyledi.

Şu anda bir aşı yok ve antiviral tedavi önerilmiyor. Ancak hastalar hijyen kurallarına uyarak korunabiliyor.