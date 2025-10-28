Yetişkinlerde gizli tehlike: Tip 1.5 diyabet

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Diyabet, genellikle erken yaşta başlayan Tip 1 ve yetişkinlikte yaygın görülen Tip 2 olarak biliniyor.

Tip 1.5 diyabet yetişkinlerde ortaya çıkıyor ve bağışıklık sistemi, pankreastaki insülin üreten hücrelere saldırarak insülin üretimini yavaş yavaş azaltıyor.

Başlangıcı sinsi olduğu için Tip 2 diyabet sanılabiliyor ve tanı gecikebiliyor.

Uzmanlar, bu türün erken fark edilmesinin ve doğru tedavi yönteminin uygulanmasının önemine dikkat çekiyor.

TİP 2 DİYABET GİBİ YAVAŞ İLERLİYOR

Tip 1.5 diyabet, yetişkinlerde görülen, bağışıklık sistemi kaynaklı bir insülin üretim azalması sürecidir.

Başlangıçta Tip 2 diyabet gibi yavaş ilerliyor, zamanla insülin ihtiyacı artıyor.

Yaşam tarzı değişiklikleri hastalığın başlangıcını tek başına durduramıyor; bağışıklık sistemi süreci belirliyor.

BELİRTİLERİ

Tip 1.5 diyabetin belirtileri Tip 1 ve Tip 2 ile benzerlik gösteriyor, fakat gelişimi daha yavaş olduğundan fark edilmesi zor olabiliyor.

Öne çıkan belirtiler:

Sık sık susuzluk hissi ve idrara çıkma ihtiyacı

Fark edilir derecede kilo kaybı

Görme bulanıklığı, sürekli yorgunluk ve halsizlik.

Başlangıçta insülin kullanımı gerekmez; zamanla insülin ihtiyacı ortaya çıkabiliyor.

Belirtiler genellikle sinsi ilerlediği için göz ardı edilebiliyor ve tanı geciktiğinde komplikasyon riski artıyor.

ERKEN TANI YAŞAM KALİTESİNİ KORUYOR

Tip 1.5 diyabet, Tip 1 ve Tip 2 diyabet arasında yer alan, yetişkinlerde görülen ve bağışıklık sistemi ile ilişkili bir diyabet türü.

Belirtileri sinsi ilerlediği için fark edilmesi zor olsa da, düzenli sağlık kontrolleri ve doğru testler ile erken tanı konabiliyor.

Erken tanı ve uygun tedavi, yaşam kalitesini korumaya yardımcı oluyor.