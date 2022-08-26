Yüksek tansiyonu olanlar kahve içebilir mi? Günde kaç tane tüketmeli?

Çoğu durumda sağlıklı beslenme ile yönetilebilen hipertansiyon durumunda en çok tartışılan ve aratılan konulardan biri olan kahve tüketiminin tansiyona etkilerini derledik...

Hipertansiyon, yani yüksek tansiyon kalp ve damar sağlığı için önemli bir risk faktörüdür. Yüksek tansiyon, çoğu zaman sağlıklı beslenme yoluyla kontrol altına alınabilir bir durumdur.

Yüksek tansiyon durumunda kahve tüketimi çok tartışlılan konular arasındadır. Dünyanın dört bir yanında sevilerek tüketilen bir içecek olan kahve, dünyada en çok tüketilen içeceklerden biridir.

Kahvenin ana bileşenleri arasında kafein, en iyi bilinen maddedir. Genel olarak kahve uyarıcı bir etkiye sahiptir.

Peki, kahve tansiyonu yükseltir mi? Hipertansiyon durumunda ne yapılmalı? Hipertansiyon durumunda kahvenin alternatifleri var mı? İşte ayrıntılar...

Yüksek tansiyonu olanlar kahve içebilir mi?

Yıllar boyunca sağlık uzmanları kahve tüketiminin kalp ve damar sağlığı üzerindeki etkilerini belirlemeye çalıştılar. Bu konuda birçok bilimsel çalışma mevcuttur.

Kafein ve hipertansiyon arasındaki ilişki ve kahvedeki bileşenlerin tansiyona yaptığı etkiler, kahve tüketimini tartışmalı hale getirmektedir. Yakın tarihli bir çalışma, yüksek tansiyonu olan kişilerin ılımlı kahve tüketiminin (günde 1 - 3 fincan) bu sorunu artırmadığını belirterek, bugüne kadar mevcut olan çalışmaları özetlemektedir.

Ek olarak, çalışmalar düzenli kahve tüketiminin hipertansiyonu tetiklemediğini ve orta düzeyde tüketimin riski azaltabileceğini bile göstermektedir. Ancak çalışmalarda, ara sıra kahve tüketiminin tansiyon üzerinde geçici bir etkisi olduğu görülmektedir.

Kahve tansiyonu ne kadar yükseltir?

Çalışmalar, 200 - 300 mg kafein tüketiminin (2-3 fincan kahve) küçük ve büyük tansiyonu sırasıyla yaklaşık 5,75 mmHg ve 8,14 mmHg artırabileceğini göstermektedir. Ancak bu artış geçicidir.

Yüksek tansiyon durumunda günde kaç kahve içilebilir?

Peki, hipertansiyonu olanlar için günde kaç kahve içilmesine izin verilir? Yüksek tansiyonu olan insanlar, makul miktarlarda olduğu sürece her gün kahve içebilirler. Bu içeceğin günde 1 ila 3 fincan arasında tüketilmesi, anlık yükselişler haricinde hipertansiyonu olan insanları etkilemez.

Orta derecede ve bilinçli kahve tüketimi tansiyon yönetimi için gerçek bir sorun olmasa da bazı durumlarda kahvenin kafein içermeyen diğer içeceklerle değiştirilmesi yararlı olabilir.

Klasik kahveye ilk alternatif, kafeinsiz kahvedir. Bu içecek piyasada yaygın olarak bulunur ve kahve aromasını sevenler için geçerli bir alternatiftir.

Hem lezzet hem de hazırlama yöntemi açısından geleneksel kahveye çok benzeyen hindiba kahvesi, denemek için ek bir alternatiftir. Bu içecek kafeinsizdir.

Her durumda, bir uzmanın yardımıyla bu içecekler ve herhangi bir ilaç tedavisi arasındaki potansiyel etkileşimlerin değerlendirilmesi tavsiye edilir.

Mevcut kanıtlar, orta derecede ve sürekli kahve tüketimine yeşil ışık yakıyor ve hipertansiyon durumunda doğru miktarları seçmeyi tavsiye ediyor.