Yumurtayı böyle saklayın: Uzun süre taze kalıyorlar

Uygun koşulları sağlayarak yumurtaları taze bir şekilde saklamak mümkün...

Yumurta, her evde günlük olarak tüketilen temel besinlerden biridir. Kahvaltılarda, tatlılarda veya yemek tariflerinde kullanımı yaygındır.

Ancak yumurtaların tazeliğini korumak, sağlık açısından büyük öneme sahiptir.

Yanlış saklanan yumurtalar, bakteri üretimine ve bozulmaya yol açabilir. Bu nedenle, yumurtaların doğru koşullarda muhafaza edilmesi hem güvenli tüketim hem de ekonomik açıdan önemlidir.

YUMURTALARI SAKLAMA YÖNTEMLERİ

1. BUZDOLABINDA SAKLAMA

Marketlerden alınan yumurtalar genellikle yıkanmış ve doğal koruyucu tabakaları kaybolmuş şekilde satılır. Bu yumurtaların buzdolabında saklanması gerekir.

Buzdolabının kapak kısmı sık açıldığından sıcaklık dalgalanmaları yaşanabilir; bu nedenle yumurtalar, sabit sıcaklığı koruyan ana raflarda ve karton kutularında muhafaza edilmelidir. Kartonda saklamak, yumurtaların kokuları emmesini engeller ve nem kaybını azaltır.

2. ODA SICAKLIĞINDA SAKLAMA

Çiftlikten alınan ve koruyucu tabakası sağlam olan yumurtalar kısa süreliğine oda sıcaklığında saklanabilir.

Ancak yıkama işlemi yapıldığında bu doğal koruyucu tabaka kaybolur, bu nedenle yıkanmış yumurtalar buzdolabında tutulmalıdır. Oda sıcaklığında saklanan yumurtalar, birkaç hafta boyunca taze kalabilir.

3. BUZDOLABINDA SICAKLIK KONTROLÜ

Yumurtaların güvenle saklanabilmesi için buzdolabı sıcaklığı 4°C’nin altında olmalıdır.

Buzdolabının ana rafları, sıcaklık dalgalanmalarının az olduğu alanlar olduğundan yumurtalar için ideal raf konumudur.

4. YUMURTALARIN DONDURULMASI

Yumurtaları uzun süre saklamak gerektiğinde dondurmak etkili bir yöntemdir. Yumurtalar, kabukları kırılarak veya çırpılarak hava geçirmez kaplarda dondurulabilir.

Ancak, kabuklarıyla dondurmak önerilmez; kabuk kırıldığında yumurtalar daha güvenli bir şekilde muhafaza edilir.

TAZELİK TESTİ

Yumurtaların tazeliğini anlamak için basit bir su testi uygulanabilir:

Taze yumurta: Suya bırakıldığında yatay şekilde dibe çöker.

Birkaç gün eski yumurta: Suya bırakıldığında dik durur ama batmaz.

Eski yumurta: Su yüzeyine çıkar.

Bu yöntem, yumurtaların ne kadar taze olduğunu anlamanıza yardımcı olur.