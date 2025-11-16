Zayıflama ilaçları görme kaybına yol açabiliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uzmanlar, son zamanlarda popüler hale gelen yeni nesil zayıflama ilaçlarına karşı uyarıyor.

Milyonların kilo verme umuduyla kullandığı bu ilaçların, nadir de olsa kalıcı görme kaybına yol açabileceğini aktırılıyor.

İLAÇLAR GÖZ SİNİRLERİNDE HASAR OLUŞTURABİLİYOR

Uzmanlar, zayıflamak uğruna göz sağlığının riske atılmaması ve bu ilaçları kullanan veya kullanmayı düşünen hastaların, görme sinirinde hasar riski nedeniyle tedaviye başlamadan önce mutlaka bir göz hekiminin kontrolünden geçmesi gerektiğini vurguluyor.

Diyabet tedavisi için geliştirilen ve kilo kaybı sağlaması nedeniyle yaygın kullanılan GLP-1 reseptör agonistlerinin bazı hastalarda göze ait yan etkilere neden olabileceği belirtiliyor.

KULLANMADAN ÖNCE MUAYENE OLUNMALI

Bu ilaçlarla ilişkilendirilen en önemli yan etkinin, görme sinirinde beslenme bozukluğu sonucu ortaya çıkan iskemik optik nöropati olduğu değerlendiriliyor.

Şeker hastalığı veya obezitesi bulunan kişilerin bu ilaçları kullanmadan önce mutlaka göz muayenesinden geçmesi gerektiği ifade ediliyor.

UZMANLAR TARAFINDAN OLASI RİSKLERİN TESPİT EDİLMESİ GEREKİYOR

Bu ilaçların kullanımı öncesinde hastaların göz hekimi tarafından değerlendirilmesi, varsa retinopati gibi risklerin tespit edilmesi gerekiyor.

Çünkü hızlı kan şekeri düşüşleri, mevcut göz tutulumunu ağırlaştırabiliyor.

GÖRME NOKTASINDA SIVI BİRİKİMİ OLUŞABİLİYOR

Hızlı kan şekeri düşüşlerinin özellikle diyabetik retinopati hastalarında tehlikeli olabiliyor.

Bazı hastalarda görme azalmasına yol açan görme noktasında sıvı birikiminin gözlemlenebiliyor.

Bu durumda göz içi enjeksiyon tedavisi gerekebiliyor.