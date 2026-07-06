Sahnede şovunu yaptı! Zeynep Bastık'tan kalça dansı

2 yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü düğün için gün sayan Zeynep Bastık, bir yandan da doğun bir şekilde devam eden konser maratonuna devam ediyor.

Paris'te evlenme teklifi alan ünlü isim eylül ayında evlenmeye hazırlanırken bir sahne performansıyla adeta beğeni topluyor.

MİNİ ELBİSESİYLE SAHNEDE

İddialı seçimleriyle sık sık gündeme gelen Zeynep Bastık son olarak iddialı siyah mini elbisesiyle sahnedeydi.

KIVRAK DANS

Kendini müziğin ritmine kapılarak bir ara kalça dansı da yaptı. Kıvrak hareketleriyle sahnede kendinden geçen Bastık sosyal medyada adından söz ettirdi.