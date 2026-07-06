Sahnede şovunu yaptı! Zeynep Bastık'tan kalça dansı
Geçtiğimiz yıllarda "En seksi Türk kadını" seçilen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan sahnede kalça dansı geldi.
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2 yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü düğün için gün sayan Zeynep Bastık, bir yandan da doğun bir şekilde devam eden konser maratonuna devam ediyor.
Paris'te evlenme teklifi alan ünlü isim eylül ayında evlenmeye hazırlanırken bir sahne performansıyla adeta beğeni topluyor.
MİNİ ELBİSESİYLE SAHNEDE
İddialı seçimleriyle sık sık gündeme gelen Zeynep Bastık son olarak iddialı siyah mini elbisesiyle sahnedeydi.
KIVRAK DANS
Kendini müziğin ritmine kapılarak bir ara kalça dansı da yaptı. Kıvrak hareketleriyle sahnede kendinden geçen Bastık sosyal medyada adından söz ettirdi.