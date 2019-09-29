Sakarya’da 143 asker zehirlendi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Taşkısığı Kışlası’nda 143 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPILDI

Sakarya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Hastanelerimize askerlerimizin bulantı, kusma, ishal ve ateş şikayetleri iletilmeye başlamıştır. Gerekli personel takviyeleri yapılarak ilk müdahaleler yapılmış, müşahedeyi gerektirenler uygun alanda takip altına alınmış, durumu iyi olanlar tedavilerini müteakip birliklerine gönderilmiştir. Başvuranlardan alınan kan ve gaita örnekleri ile yenilen yemeklerden alınan numunelerin laboratuvar tetkikleri devam etmektedir. Durumu ağır olan askerimiz bulunmamaktadır. Saat 22.30 itibarıyla toplam başvuru 143 olup bunlardan 63’ü ayaktan tedavi edilerek taburcu edilmiştir. 73’ü müşahede altına alınmış 7’sinin ise yatırılması uygun görülmüştür” denildi.

