Sakarya'da evinin önüne araç park eden sürücüyle tartışıp bıçakla saldırdı
Adapazarı ilçesinde park yeri nedeniyle çıkan tartışmada bir kişinin bıçakla araç sahibine saldırdığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ismi öğrenilemeyen kişi, evinin önüne otomobilini park eden sürücüye tepki gösterip, aracı çekmesini istedi.
Sürücünün, "Burası kaldırım" diyerek karşılık vermesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.
BIÇAKLA SÜRÜCÜYE SALDIRDI
Büyüyen tartışmada ev sahibi, bıçakla otomobile ve sürücüye saldırdı.
Çevredekiler araya girip tarafları ayırmaya çalıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Olay sonrası şüpheli, evinin penceresinden içeri girdi.
Şüphelinin bıçakla saldırdığı anlar, mahalledekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)