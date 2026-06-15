Samsun'da 10 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasına gözaltı
Samsun'da 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şahıs gözaltına alındı.
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Samsun'un Canik ilçesinde 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen E.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Suçlamaları kabul etmeyen E.T., işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
SERBEST BIRAKILDI
Savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)