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Samsun'da 10 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasına gözaltı

Samsun'da 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şahıs gözaltına alındı.

İHA İHA
Samsun'da 10 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasına gözaltı
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Samsun'un Canik ilçesinde 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen E.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Suçlamaları kabul etmeyen E.T., işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)