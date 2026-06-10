Samsun'da fuhuş operasyonu

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Samsun Atakum'da fuhuş operasyonu...

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Atakum ilçesindeki bir masaj salonuna operasyon düzenledi.

Olaya ilişkin G.K., H.D. ve Y.G., ‘Fuhşa teşvik, aracılık ve yer ile imkan sağlamak’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

12 KADIN MAĞDUR EDİLDİ

Dosya kapsamında 12 mağdur kadın ile 47 bilgi sahibi erkek kişilerin tespit edildiği öğrenildi.

DİKKAT ÇEKEN TELSİZ DETAYI

Aramalarda 9 el telsizi, cinsel materyal, kadın çalışanların hesap kayıtlarının tutulduğu 3 ajanda, 2 kurusıkı tabanca, 49 sentetik hap ele geçirildi.

Şüphelilerin, telsizleri olası bir polis operasyonunda daha hızlı iletişim kurup tedbir almak için kullandığı öğrenildi.